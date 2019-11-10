У Рыбака в Твери снова украли удочку
Скульптурной композиции «Рыбак и кот», что на набережной у «Звезды», катастрофически не везёт. У Рыбака постоянно отламывают удочку.
Началось это с момента установки скульптуры в мае 2016 года. Тверичане любили фотографироваться, забравшись на удочку - само собой, долго она не продержалась.
Городские власти решили удочку не приваривать и несколько лет в руках скульптуры красовались обычные удочки. Их так же ломали и воровали с завидной регулярностью. Власти даже изготовили антивандальную удочку, но ее по весне прошлого года тоже выдрали.
И вот опять: очевидцы сфотографировали Рыбака с пустой протянутой рукой, об этом сообщает ТИА.
Кстати, скульптура находится в зоне камер видеонаблюдения, но вандалов так ни разу не поймали.
ИСТОЧНИК KP.RU