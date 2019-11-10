2019-11-10T18:49:03+03:00
Общество

У Рыбака в Твери снова украли удочку

Скульптуру опять повредили вандалы
Алина ПЕТРОВА
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Рыбак снова без удочки. Фото: Дмитрий ПетунинРыбак снова без удочки. Фото: Дмитрий Петунин
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Скульптурной композиции «Рыбак и кот», что на набережной у «Звезды», катастрофически не везёт. У Рыбака постоянно отламывают удочку.

Началось это с момента установки скульптуры в мае 2016 года. Тверичане любили фотографироваться, забравшись на удочку - само собой, долго она не продержалась.

Городские власти решили удочку не приваривать и несколько лет в руках скульптуры красовались обычные удочки. Их так же ломали и воровали с завидной регулярностью. Власти даже изготовили антивандальную удочку, но ее по весне прошлого года тоже выдрали.

И вот опять: очевидцы сфотографировали Рыбака с пустой протянутой рукой, об этом сообщает ТИА.

Кстати, скульптура находится в зоне камер видеонаблюдения, но вандалов так ни разу не поймали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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