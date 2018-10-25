Пропала гранитная скульптура в центре Твери, от которой девушки краснели

СЕГОДНЯ 15:39 2018-10-25T19:16:19+03:00

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В Твери не так много памятников, поэтому граждане, предпочитающие прогуливаться пешком, наверняка видели большинство из них. В череде зафиксированных в скульптуре и на культурной карте города знаменитых уроженцев Верхневолжья есть, а точнее был, не совсем обычный объект. Это скульптура «Эволюция», очень напоминающая по форме мужской детородный орган в галстуке. Создана в начале 90-х годов XX века в рамках пленэра скульпторов.

Набережная Степана Разина является одной из самых популярных для променада улиц. Летом десятки, если не сотни, людей шлифуют её своей обувью, наслаждаясь теплым ветром, свежестью приволжского воздуха и солнцем. Так вот, в конце набережной, буквально в 50 метрах от детской областной больницы, и нашёл своё пристанище не совсем обычный арт-объект. Каменная скульптура больше двух метров высотой была неким маяком для гуляющих, обозначающим невидимые границы набережной.

Известно, что в 1989 году в Твери проходил Международный пленэр скульпторов. После его завершения по городу оказались «разбросаны» работы мастеров, среди которых был и этот необычный арт-объект.

И вот, простояв на своем месте почти три десятка лет, памятник неожиданно куда-то делся. О пропаже «Комсомолке» рассказал один из читателей. Мол, исчезла наша местная достопримечательность, пропала.

Корреспондент «КП»-Тверь» выехал к месту, где когда-то стояла, пожалуй, нет - возвышалась скульптура. Но более чем двухметровое каменное творение исчезло, как жёлтый лист с дерева во время сильного ветра. О памятнике напоминает только немного взъерошенная земля, место борьбы человека и камня.

- Ой точно, пропал, - как будто проснувшись, оживляется остановленная нами тверичанка. - Что это делается? Стоял он и стоял, никому не мешал. Наверное, поставят другой, - подытоживает дама и направляется в сторону детской областной больницы.

Раньше здесь был памятникФото: Альберт БОЙКОВ

Пропажа и вправду странная. Но этой пропаже нашлось логическое объяснение.

- Памятник сначала изрисовали вандалы, а потом еще и откололи от него часть. Сейчас он находится на реставрации, после которой будет принято решение о его дальнейшей судьбе, - рассказали «Комсомолке» в администрации Твери.

Объяснение, конечно, правдивое, только характер скульптуры таков, что без специнструмента её не то что расколоть, хоть как-то поцарапать сложно. Да и краской измалевать тяжело - место оживлённое, рядом больницы, Законодательное собрание ... В общем, наблюдателей хватает.

«Не, точно говорю, больше мы наш ... (орган - Ред.) никогда не увидим», - пишут пользователи интернета.

Увы, в нашем городе многое скрывается: установка уродливых оград, организация трамвайного движения, перенос памятника Калинину, сроки окончания ремонтов на теплосетях... Так что, ох как вероятно, что скульптуры мы больше не увидим.

Не хочется верить, что она своим размером кому-то била по самолюбию, в любом случае лишать город памятника - неправильно. Тем более что туда стали ходить туристические экскурсии. Пусть городской арт-объект и не был новым центром притяжения любителей внутреннего туризма, но повод для обширной дискуссии, а значит и интерес, точно был.