Самый спорный памятник Твери разломали и бросили на опушке леса

СЕГОДНЯ 20:40 2019-09-01T20:44:02+03:00

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Гранитный арт-объект, напоминающий мужской половой орган, пропал с набережной Степана Разина по осени прошлого года.

До этого скульптура под названием «Эволюция», наследство всероссийского пленэра скульпторов, прошедшего в городе в 90-х годах 20 века, простояла в городе три десятка лет.

А потом монумент пропал. Точнее, таинственно исчез.

- Памятник сначала изрисовали вандалы, а потом еще и откололи от него часть. Сейчас он находится на реставрации, после которой будет принято решение о его дальнейшей судьбе, - рассказали тогда «Комсомолке» в администрации Твери.

«Не, точно говорю, больше мы наш ... (орган - Ред.) никогда не увидим», - писали пользователи интернета.

И вот, 1 сентября в сети появилась информация об изуродованном памятнике, который совсем не на реставрации.

«Вот и один из многолетних символов Твери на Волге нашелся...И он не на ремонте, друзья, его просто выкинули... Адрес: СНТ Черёмушки. 3 улица. Около леса» - сообщил на своей страничке в соцсети блогер Игорь Марченкофф.

Комментариев городских властей по поводу этого инцидента пока нет.

А раньше арт-объект украшал набережную.

ИСТОЧНИК KP.RU