Самый спорный памятник Твери разломали и бросили на опушке леса
Гранитный арт-объект, напоминающий мужской половой орган, пропал с набережной Степана Разина по осени прошлого года.
До этого скульптура под названием «Эволюция», наследство всероссийского пленэра скульпторов, прошедшего в городе в 90-х годах 20 века, простояла в городе три десятка лет.
А потом монумент пропал. Точнее, таинственно исчез.
- Памятник сначала изрисовали вандалы, а потом еще и откололи от него часть. Сейчас он находится на реставрации, после которой будет принято решение о его дальнейшей судьбе, - рассказали тогда «Комсомолке» в администрации Твери.
«Не, точно говорю, больше мы наш ... (орган - Ред.) никогда не увидим», - писали пользователи интернета.
И вот, 1 сентября в сети появилась информация об изуродованном памятнике, который совсем не на реставрации.
«Вот и один из многолетних символов Твери на Волге нашелся...И он не на ремонте, друзья, его просто выкинули... Адрес: СНТ Черёмушки. 3 улица. Около леса» - сообщил на своей страничке в соцсети блогер Игорь Марченкофф.
Комментариев городских властей по поводу этого инцидента пока нет.
А раньше арт-объект украшал набережную.
ИСТОЧНИК KP.RU