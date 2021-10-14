Александру Зобенкову, оправданному судом Твери за тройное убийство, прислали письмо с цыганским заклятьем на семь колен

Александр дома показал нашему корреспонденту оправдательный приговор. Фото: Виктория ТУШКОВА

Александр Зобенков после того, как 20 сентября прямо из зала суда вышел на свободу после обвинения в тройном убийстве и только начал привыкать к нормальной жизни, получил странное письмо. Написано оно от руки, что сейчас редкость. Почерк нервный (неровный???). Писал либо возрастной человек, либо подросток. А вот содержание заставляет сомневаться в адекватности писавшего.

Есть и подпись: отправитель называет себя Изольдой Изумрудовой. Имя словно из какой-то дешевой комедии.

Напомним, оправдательный приговор по делу жителя села Михайловское Калининского района Тверской области Александра Зобенкова стал уникальным для всей страны. Защищая семью на своем участке от нападения четверых нетрезвых мужчин, он был вынужден схватиться за нож и зарезал троих незваных пришельцев…

Следствие и суд по делу Зобенкова длились почти полтора года, он сидел в СИЗО. Фото: Семён ЛЕГКОВ

Суд посчитал, что Александр спасал свою семью, своего ребёнка, и выпустил его на свободу.

Мать одного из погибших, пожилая соседка Зобенковых Светлана Федяева, из-за слишком трепетной заботы которой о своих козах, по сути, и разгорелся конфликт со смертельным исходом, приговором, естественно, недовольна и подала апелляцию.

В тот майский день именно она позвонила сыну с жалобой на соседскую собаку, которая напугала коз. Именно после её звонка сын с тремя товарищами и беременной сожительницей, примчался за сотню километров на разборки.

И вот Зобенковым прислали письмо без обратного адреса. Семья обнаружила его в почтовом ящике у дома.

Александр рассказал нам по телефону, что не особо вчитывался в письмо, но сообщил, что там куча злобных пожеланий болезней, а также других различных несчастий и злоключений ему и членам его семьи. Так называемая Изольда явно вошла в раж. Даже присовокупила, что главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину направлен компромат на адвоката Александра Зобенкова.

В письме уточняется, что все содержащиеся в нём ругательства и злобные пожелания - родовое цыганское заклятье. То ли на семь колен, то ли на века. Отправитель предложил оба варианта.

Александр решил не игнорировать данное послание.

- Я отправил заявление по этому письму в районную прокуратуру и в Калининское РОВД с просьбой установить и привлечь к ответственности личность, от которой исходит угроза жизни и здоровью мне и моей семье.

Похоже, кто-то решил, что, коль Зобенкова не посадили, его надо вынудить покинуть село.

«КП»-Тверь» продолжает следить за развитием этой тяжёлой истории.