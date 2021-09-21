Суд оправдал Александра Зобенкова, обвиняемого в тройном убийстве под Тверью, но решение ещё могут обжаловать

Александра Зобенкова освободили в зале суда, сразу после оглашения приговора. Фото: Тверской областной суд

20 сентября 2021 года в Тверском областном суде завершилось, пожалуй, самое громкое уголовное дело последних лет. Судья Борис Райкес вынес оправдательный приговор Александру Зобенкову, обвиняемому в убийстве трёх человек.

Следствие и суд по делу Зобенкова длились почти полтора года, всё это время он провёл в заключении. Трагедия, в итоге которой Александра обвинили в тройном убийстве, произошла 2 мая 2020 года.

Следствие и суд по делу Зобенкова длились почти полтора года. Фото: Семён ЛЕГКОВ

В этот день в доме Зобенковых, в селе Михайловское под Тверью, был праздник - отмечали День рождения супруги Александра Марины. В самый разгар веселья на территорию ворвались четверо мужчин. Они приехали «на разборки» с одним из гостей праздника. Поводом к конфликту послужила нелепая ситуация: собака, принадлежавшая приятелю Александра Зобенкова, убежав за ворота участка, распугала соседских коз.

Хозяйка коз пожаловалась сыну – Василию Петрову. Рассказала о несправедливости по телефону – Василий в тот момент находился в подмосковном Солнечногорске. Свидетели будут утверждать – женщина сама настроила сына, подначила конфликт. Сама же она уверяла, что виноват хозяин собаки.

– Как таковой, неприязни не было, началось с разговора, а закончилось убийством. Потому что все были пьяными. Миша (сосед, кому принадлежала собака. – Ред.) не давал мне пасти коз на поле, он охотник, у него охотничья собака. Он вышел, ему было интересно поразвлечься – натравить на коз собаку, – говорила на суде мать погибшего Василия Петрова.

Так или иначе, но Петров принял решение выяснить отношения с обидчиком матери. Прихватив троих друзей, он отправился в Михайловское. Как позже доказала экспертиза, мужчины действительно были пьяны. Машину вела беременная подруга Василия.

До дома Зобенковых они доехали где-то около девяти вечера. Взрослые на участке в это время жарили шашлыки, дети – трёхлетняя дочка Зобенковых и ребёнок их друзей – резвились, прыгали на батуте.

По словам свидетелей, Петров и его приятели сразу и без разговоров накинулись на гостя - хозяина собаки. Начали его избивать. В ход шли руки, ноги, черенок от лопаты. Не остановились даже, когда тот, истекая кровью, упал.

На суде Зобенков скажет, что даже не сразу признал в агрессивном мужчине сына соседки. Понял, что нападавшие пришли убивать, – и убьют, всех. Александр схватился за нож.

На месте трагедии. Фото: СУ СКР по Тверской области.

Его удары оказались смертельными. Трое нападавших погибли, один уцелел, успев убежать. Беременную подругу Василия Петрова Александр не тронул. Когда весь этот кошмар закончился, Зобенков сам вызвал скорую и полицию.

Следствие трактовало произошедшее как убийство, а не самооборону. Зобенкова судили по части 2, пункта «а» статьи 105 УК РФ – «Убийство двух или более лиц». Прокурор требовал посадить Александра на 18 лет в колонию строгого режима.

Сторона обвинения настаивала - обороняться так жестоко не было необходимости. Почему Александр с женой и ребёнком просто не убежали? Такое решение, конечно, сложно представить, учитывая шок и панику от происходящего и то, что незнакомцы напали не где-то на улице, а на территории родного дома…

И Александр Зобенков тоже стоял на своём: произошедшее – самооборона, он защищал семью. Думал, что друг, на которого напали, уже мёртв. Что только он может спасти жену и маленькую дочь. Отмечал, что был трезв, в отличие от нападавших. Это экспертиза тоже подтвердила.

Аргументы Александра Зобенкова, изложенные им на суде в последнем слове 11 августа 2021 года, были услышаны.

На каждом заседании Зобенков уверял: произошедшее было самообороной, он спасал семью. Фото: Тверской областной суд.

- В последнем слове подсудимый изложил доводы, которые заинтересовали председательствующего судью. Было возобновлено судебное следствие для дополнительных допросов свидетелей, которых упоминал в своём выступлении Зобенков, - сообщили «КП»-Тверь» в пресс-службе Тверского областного суда.

11 августа приговор суд не вынес. К этому вернулись позже - уже в сентябре.

Тем временем о деле Зобенкова трубили СМИ, не только местные, но и федерального уровня. В соцсетях люди требовали освободить подсудимого. При этом, опираясь на собственные познания о судебной практике, многие были уверены – посадят, как пить дать. Сетовали, что Зобенков не выбрал суд присяжных, которые наверняка поддержали бы его.

Но председатель судебного состава Тверского областного суда Борис Райкес вынес оправдательный приговор – за отсутствием состава преступления по статье «Убийство двух или более лиц», фактически согласившись, что Александр действовал в рамках самообороны. Александра Зобенкова освободили из-под стражи прямо в зале суда.

Приговор, правда, в законную силу ещё не вступил. Его имеет право обжаловать прокуратура. Будут ли прокуроры это делать, пока неизвестно. Любой приговор, как оправдательный, так и обвинительный, подвергается тщательному изучению – не только само решение, но и соблюдение всех формальностей, заполнение документов и прочее.

- Оценка законности оправдательного приговора будет дана по результатам изучения всех материалов, - сообщили «КП»-Тверь» в Прокуратуре Тверской области.

20 сентября 2021 года, сразу после суда, Александр Зобенков с супругой поехали домой, в Михайловское. У ворот дома их встречали соседи.

- Мы говорим, что он настоящий защитник, мужчина с большой буквы, главный герой своей семьи и всего нашего поселения, - написали односельчане в местном VK-паблике, поздравив Александра с благополучным исходом дела.