Оправдательный приговор Александру Зобенкову по делу о тройном убийстве под Тверью будет оспорен в суде

Александр Зобенков был оправдан за отсутствием состава преступления. Фото: Виктория ТУШКОВА

Оправдательный приговор жителю села Михайловское Александру Зобенкову, вынесенный по делу об убийстве троих человек, будет оспорен. Апелляцию через адвоката подала мать погибшего от руки Зобенкова Василия Петрова.

Как сообщает орган Федеральной палаты адвокатов РФ "Адвокатская газета", с оправдательным приговором потерпевшая сторона не согласна по многим моментам. "Выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Суд не дал надлежащей правовой оценки представленным доказательствам обвинения, что привело к принятию, по нашему мнению, незаконного и необъективного приговора", - цитирует "АГ" слова адвоката потерпевшей стороны Элины Вырасткевич.

Напомним, 2 мая 2020 года Александр Зобенков убил троих из четырёх человек, которые ворвались на участок его дома. Незнакомцы приехали на "разборки" с другом Зобенкова, который был на тот момент у Александра в гостях. Поводом к конфликту послужила размолвка друга Зобенкова с матерью одного из нападавших.

Попав на участок Александра Зобенкова, нападавшие сразу начали бить хозяина дома и его друга. Всё происходило на глазах их жён и маленьких детей. Обороняясь, Александр Зобенков взял нож и нанёс смертельные ранения троим нападавшим. Следствие и суд по его делу длились год и пять месяцев. В итоге суд признал действия Зобенкова необходимой самообороной и оправдал его 20 сентября 2021года.

Читайте, подробнее, что рассказал о произошедшем сам Александр Зобенков "КП"-Тверь" после своего освобождения.