Коронавирус в Твери, последние новости на 14 октября 2021: Памятник святым супругам и строительные планы Минобороны

Новый памятник и совещание в Минобороне. Фото: vk.com/vktver/Наталья Запрягаева/ПТО/коллаж

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 14 октября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 70 177 случаев заражения (+297 за сутки).

Выздоровели 60 096 пациентов (+150 за сутки).

На карантине - 8366 граждан (+139).

Умерло 1715 человек (+8).

Прививку сделали 410 195 человек, за последние сутки – 1771 гражданин. Запас вакцин в регионе составляет более 153 тысяч доз.

Это данные оперштаба региона.

Статистика на 13 октября. Графика: yandex.ru

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 24 017 случаев (+ 106 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 5318 (+25),

Ржев - 3931 (+15),

Вышневолоцкий городской округ - 3126 3118 (+8),

Калининский район - 3157 (+16),

Кимры - 2348 (+2),

Торжок - 2232 (+15).

Данные оперштаба. Фото: ПТО

Вчера перед перед новым ЗАГСом (Областным Дворцом бракосочетания) в Твери установили скульптуры святых супругов - князя Михаила Тверского и Анны Кашинской. Они стоят на круглом постаменте.

Фотографией установки фигур одной из первых поделилась в соцсетях тверичанка Наталья Запрягаева.

А тем временем, губернатор Игорь Руденя поучаствовал в совещании в Министерстве обороны, которое провел заместитель главы ведомства Тимур Иванов. Обсуждались строительные планы и стройки Минобороны в нашем регионе.

В первую очередь - строительство нового здания для областного военкома нового типа. Его запланировано открыть уже к весеннему призыву 2022 года. Это будет военкомат с цифровыми технологиями.

Верхневолжье стало первым регионом в стране, где реализуется пилотный проект по реновации военкоматов.

Также при поддержке Минобороны РФ в Тверской области вводят новые соцобъекты. Детский сад в Вышнем Волочке должны достроить и открыть уже в этом году. Строительство крытого футбольного манежа и гребной базы на Волге в Твери запланировано на 2022 год. Кроме того, в регионе появится несколько детских поликлиник - в Твери, Торжке и Кимрах.

А в периметре построенного Минобороной РФ мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история» откроют МФЦ, амфитеатр, военторг, фуд-корты, детские игровые площадки, электронные тиры. Об этом рассказал губернатор.

По информации от областного правительства, мультимедийный исторический парк откроют для массового посещения в январе 2022 года.

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