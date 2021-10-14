Коронавирус в Твери, последние новости на 14 октября 2021: Памятник святым супругам и строительные планы Минобороны

Новый памятник и совещание в Минобороне. Фото: vk.com/vktver/Наталья Запрягаева/ПТО/коллаж
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 14 октября 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 70 177 случаев заражения (+297 за сутки).
Выздоровели 60 096 пациентов (+150 за сутки).
На карантине - 8366 граждан (+139).
Умерло 1715 человек (+8).
Прививку сделали 410 195 человек, за последние сутки – 1771 гражданин. Запас вакцин в регионе составляет более 153 тысяч доз.
Это данные оперштаба региона.
Статистика на 13 октября. Графика: yandex.ru
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 24 017 случаев (+ 106 за минувшие сутки).
В лидерах по числу заболевших также:
Конаковский район - 5318 (+25),
Ржев - 3931 (+15),
Вышневолоцкий городской округ - 3126 3118 (+8),
Калининский район - 3157 (+16),
Кимры - 2348 (+2),
Торжок - 2232 (+15).
Данные оперштаба.
Фото: ПТО
Вчера перед перед новым ЗАГСом (Областным Дворцом бракосочетания) в Твери установили скульптуры святых супругов - князя Михаила Тверского и Анны Кашинской. Они стоят на круглом постаменте.
Фотографией установки фигур одной из первых поделилась в соцсетях тверичанка Наталья Запрягаева.
А тем временем, губернатор Игорь Руденя поучаствовал в совещании в Министерстве обороны, которое провел заместитель главы ведомства Тимур Иванов. Обсуждались строительные планы и стройки Минобороны в нашем регионе.
В первую очередь - строительство нового здания для областного военкома нового типа. Его запланировано открыть уже к весеннему призыву 2022 года. Это будет военкомат с цифровыми технологиями.
Верхневолжье стало первым регионом в стране, где реализуется пилотный проект по реновации военкоматов.
Также при поддержке Минобороны РФ в Тверской области вводят новые соцобъекты. Детский сад в Вышнем Волочке должны достроить и открыть уже в этом году. Строительство крытого футбольного манежа и гребной базы на Волге в Твери запланировано на 2022 год. Кроме того, в регионе появится несколько детских поликлиник - в Твери, Торжке и Кимрах.
А в периметре построенного Минобороной РФ мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история» откроют МФЦ, амфитеатр, военторг, фуд-корты, детские игровые площадки, электронные тиры. Об этом рассказал губернатор.
По информации от областного правительства, мультимедийный исторический парк откроют для массового посещения в январе 2022 года.
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