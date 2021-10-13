Современное здание военкомата в Тверской области построят к весеннему призыву 2022 года

На совещании в Минобороне РФ. Фото: ПТО

Установлены сроки строительства здания для военкомата нового типа в Твери. Этот вопрос 13 октября обсуждался на совещании в Министерстве обороны РФ. Его провел заместитель министра обороны России Тимур Иванов, участвовал губернатор Игорь Руденя.

Верхневолжье стало первым регионом в стране, где реализуется пилотный проект по реновации военкоматов.

Наш губернатор впервые обсудил эту тему в июне 2021 года с министром обороны РФ Сергеем Шойгу во время посещения Тверского суворовского училища.

- Планируем открытие военкомата уже к весеннему призыву 2022 года, - сообщил СМИ по итогам совещания в Минобороне РФ Игорь Руденя. - Новый, цифровой военкомат в Тверской области должен стать флагманским, образцовым объектом в рамках дальнейшего развития сети военкоматов Российской Федерации. Хочу поблагодарить за это решение министра Сергея Кужугетовича Шойгу, его заместителя Тимура Вадимовича Иванова. Также благодарим военных строителей, которые принимают активное участие в создании учреждений здравоохранения, социальных и гражданских объектов региона.