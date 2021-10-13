Новые социальные объекты появятся в Тверской области при поддержке Минобороны РФ

Реализацию проектов обсудили в Москве. Фото: ПТО

При поддержке Минобороны РФ в Тверской области вводят новые социальные объекты. Детский сад в вышнем Волочке откроют уже в этом году. Строительство крытого футбольного манежа и гребной базы на Волге в Твери запланировано на 2022 год. Кроме того, в регионе появится несколько высокотехнологичных детских поликлиник - в Твери, Торжке и Кимрах.

Реализацию совместных проектов обсудили 13 октября в Москве губернатор Игорь Руденя и замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

Поговорили и о развитии мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история», который откроют для массового посещения в январе 2022 года.

«Работа идет в плановом режиме. В ближайшее время будут завершены объекты, которые находятся в периметре парка – МФЦ, амфитеатр, военторг, фуд-корты. Очень важно, что на площадке парка будут созданы отдельные зоны для подрастающего поколения – детские игровые площадки, электронные тиры. Уверен, все это будет пользоваться популярностью у гостей парка», – отметил глава региона.