Перед новым ЗАГСом в Твери установили скульптуры Михаила Тверского и Анны Кашинской

Святую чету установили перед Дворцом бракосочетания на Свободном переулке. Фото: vk.com/vktver/Наталья Запрягаева

В Твери перед новым ЗАГСом (Областным Дворцом бракосочетания) установили скульптуры святых - князя Михаила Тверского и его жены Анны Кашинской. Ранее перед ЗАГСом оборудовали специальный круглый постамент, на который и водрузили скульптуры.

Фотографией установки фигур поделилась в соцсетях тверичанка Наталья Запрягаева.

Напомним, областной Дворец бракосочетания открыли 10 сентября 2021 года в отремонтированном здании бывшего автовокзала на Свободном переулке. Подробнее о нём можно прочитать здесь.