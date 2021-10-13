Давно построенный в Твери приют для собак начнёт работать в ближайшее время

Приют почти готов к работе, надо только сделать водоподведение и водоотведение. Фото: FB/Дмитрий Нечаев.

12 октября на заседание областного правительства произошло в какой-то степени историческое событие - там был сделан конкретный шаг к организации в Верхневолжье цивилизованной системной работы по отлову, стерилизации и содержанию безнадзорных животных. В планах и открытие четырех специально оборудованных приютов для собак и кошек. «КП»-Тверь» выяснила подробности.

Согласно утвержденному на правительственном заседании порядку за отлов и доставку в приюты безнадзорных собак и кошек будет отвечать Государственная инспекция по ветеринарии Тверской области. В функции ведомства также включено чипирование животных для контроля численности и ведения единой базы данных.

В информации от областного правительства подчеркивается, что отлов и дальнейшие действия по отношению к животным будут проводиться гуманными не приводящими к увечьям или гибели способами.

В регионе начинают внедрять современную систему обращения с безнадзорными животными. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За этим уж проследят зоозащитные общественные организации, которые действуют в нашем регионе.

Четыре таких НКО будут отвечать за деятельность четырех областных официальных приютов. Известно, что их откроют в Твери, Ржеве, Вышнем Волочке и Бежецке. Там будут созданы помещения для приёма животных, их постоянного или временного содержания, площадки для выгула. Территории обеспечат системами водоснабжения и водоотведения, электротеплоснабжения и наружного освещения.

Собак и кошек в приютах ждет стерилизация, прививки от всяких болезней и паразитов, при необходимости - лечение.

Одновременно будет вестись поиск владельцев или новых хозяев. Если таковые не найдутся, после 20 дней неагрессивных животных вернут в естественную среду обитания. Агрессивных оставят жить в приюте.

Мы пообщались с известными в Твери да и во всем регионе зоозащитниками, участниками рабочей группы по вопросу разработки новой системы обращения с безнадзорными животными, руководителем НКО «Инициативная группа по защите животных» (Тверь) Николаем Морозовым, участницей организации Юлией Островской.

- Важно, что за работу приютов будут отвечать именно зоозащитные НКО, потому что мы и наши коллеги - профессионалы, эксперты в этом деле, у нас - большой опыт. Мы привыкли работать на результат, для решения проблемы безнадзорных животных, ради заботы о собаках и кошках и в конечном итоге - людях. Мы занимаемся животными не ради денег, как те черные подрядчики, которые хотят заработать на них и поэтому просто убивают бездомных животных, - отметили важный момент зоозащитники.

Юлия рассказала конкретику про приюты: - Не только в Твери, но и в райцентрах, где будут располагаться приюты, работают профильные некоммерческие организации. Во Ржеве - уже давно занимающаяся там безнадзорными животными зоозащитная организация «Найденыши и потеряшки». В Бежецке - это будет вообще суперэксперт в сфере обращения с бездомными животными Наташа Федорова и ее НКО. У нее - самый большой приют в Тверской области, где уже содержится около 400 собак. В Вышнем Волочке тоже существует зоозащитная НКО. Финансирование все будет идти из областного бюджета. Зоозашитники подчеркнули, что во всех трех райцентрах будут построены новые оборудованные по всем правилам типовые приюты. Про сроки Николай с Юлей пока говорить не стали - точной информации еще нет. .

Что касается Твери, то у нас возьмут на вооружение тот самый ожидающий своей очереди комплекс для безнадзорных собак в Больших Перемерках.

Мы не раз писали про него. Напомним, приют для кошек и собак построен в Больших Перемерках по инициативе группы депутатов Тверской Думы (на сэкономленные на подрядных контрактах бюджетные средства города) и был готов к открытию еще в начале 2020 года. Там 29 вольеров (на 100 собак примерно), бытовка для персонала, помещение для передержки, всё цивилизованно, вроде как хорошо сделано. Однако вольеры так и стоят пустые, приют не заработал из-за различных нестыковок в законодательстве и проблем с финансированием.

Приют в Больших Перемерках достроили в январе 2020 года. Фото: FB/Дмитрий Нечаев

Однако теперь приют с муниципального уровня перешел на региональный.

Николай Морозов сообщил, что приют в Больших Перемерках должны открыть уже в этом году. Причем речь идёт о ближайшем времени.

Один из главных инициаторов строительства приюта тверской депутат Дмитрий Нечаев подтвердил нам эту информацию. Ссылаясь на разговор с высокопоставленными чиновниками в областном правительстве, он сообщил, что приют планируется открыть уже в этом октябре.

- Там уже есть практически вся необходимая инфраструктура, но надо еще решить вопрос с водоснабжением и водоотведением - вырыть скважину и сделать какой-то дренаж. Это одним днем не сделаешь - надо же подрядчика найти, провести работу. Всё остальное там есть, - пояснил депутат.

Юлия Островская так же сообщила «КП»-Тверь», что при внедрении современной системы обращения с безнадзорными животными рабочая группа при правительстве региона обратилась к успешному опыту Новгородской области в этой сфере. Там в результате системной работы за шесть лет количество бездомных животных сократили больше, чем на 76%.

По мнению экспертов, четырех приютов для нашего региона будет достаточно.

По данным Государственной инспекции по ветеринарии Тверской области, в Верхневолжье обитает около 2400 безнадзорных собак. По данным же независимых экспертов, их не меньше 8000.

Безнадзорными животными называются и бездомные, и те, что на самовыгуле.

В любом случае, радует, что наконец-то и в нашем регионе начнётся цивилизованная работа с бездомными животными.