Первый муниципальный приют для бездомных животных построили в Твери

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:57:40+03:00

В новом приюте 29 вольеров с деревянными будками, настилом и крышей Фото: facebook.com /Дмитрий Нечаев

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В Твери построили первый в городе муниципальный приют для безнадзорных животных. Об этом рассказал на своей странице в "Фейсбуке" депутат Тверской городской Думы Дмитрий Нечаев.

В новом приюте, который построили в Больших Перемерках, 29 просторных вольеров с деревянными будками, настилом и крышей, отдельно оборудованы помещения для персонала. Одновременно в приюте могут находиться около ста животных. Однако постоянное проживание питомцев на территории не предусмотрено. Животные будут содержаться по методу "Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат" (ОСВВ).

- Метод ОСВВ подразумевает ротацию, т.е. кастрацию, вакцинацию, чипирование и выпуск неагрессивных и здоровых животных в прежнюю среду, - уточняет депутат.

Приемка приюта вместе со специалистами Администрации Твери уже состоялась, но прежде чем он начнет работать, региональные структуры должны утвердить Порядки обращения с безнадзорными животными и передать полномочия по функционированию объекта городским властям.

В дальнейшем непосредственно отловом животных будет заниматься МБУ "Горзеленстрой".

Животные будут содержаться в приюте по методу "Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат" (ОСВВ) Фото: facebook.com /Дмитрий Нечаев

ИСТОЧНИК KP.RU