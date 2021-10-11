ПЦР-тест в Твери: В каких случаях сделают бесплатно, а в каких придётся заплатить

Биоматериал для ПЦР-теста берется соскобом из носа и горла. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В регионе ухудшилась эпидемическая ситуация: кривая коронавирусной статистики упрямо лезет всё выше. Соответственно растёт и число желающих сделать ПЦР-тест на коронавирус в Твери - как по назначению врача, так и без.

Напомним: метод проверки на COVID-19 методом ПЦР (полимеразная цепная реакция) признан одним из самых надежных. Его точность оценивается экспертами не меньше, чем в 70%.

В процессе теста у пациента берут мазок из носа и горла, а затем исследуют на наличие РНК вируса. Как правило, результаты сообщают через один-два дня.

Для верного результата гражданам необходимо соблюдать ряд правил.

Сдавать мазок можно не раньше чем через три-четыре часа после последнего приёма пищи. За сутки до теста нельзя употреблять алкоголь, антимикробные препараты, за два часа - курить, чистить зубы, пользоваться освежителями полости рта, полоскать рот, принимать любые лекарства.

Кроме того, для получения достоверного результата следует сдавать тест на второй-третий день после появления первых симптомов вируса.

Бесплатно ПЦР-тест в Твери обязаны взять у граждан в Центрах амбулаторной помощи (для каждого района - свой) при первом обращении с признаками вирусного заболевания. Прежде чем идти в ЦАП, желательно предварительно позвонить туда, чтобы узнать, когда лучше прийти.

Внимание! Второй раз в ЦАПах - при том же выздоровлении - ПЦР-тест сдать не получится. Это не предусмотрено медстраховкой.

В таком случае бесплатно сдать ПЦР-тест можно в поликлинике по месту жительства. Для этого необходимо записаться или иметь назначение лечащего врача-терапевта.

Если же нет желания толкаться в многочасовых очередях, можно обратиться в коммерческие лаборатории. Цены там варьируются от 1500 до 2000 рублей. В некоторых центрах доступна услуга выезда специалиста на дом. Но тут и цена соответственно повышается не меньше чем на 50% стоимости теста.