Где в Твери сделать ПЦР-тест на коронавирус

полезно знать, где можно самостоятельно, не ожидая назначения врача, провериться на COVID-19 методом ПЦР. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В регионе продолжает увеличиваться количество фиксируемых в сутки новых случаев заражения коронавирусом, растёт и число желающих сделать ПЦР-тест на коронавирус в Твери, минуя назначение врача.

Эпидемиологическая ситуация в Верхневолжье, как и во многих других областях России, продолжает оставаться очень напряженной и сложной. На этом фоне весьма полезно знать, где можно самостоятельно, не ожидая назначения врача, провериться на COVID-19 методом ПЦР (полимеразная цепная реакция). Дело в том, что этот способ признан чуть ли не самым надежным.

«КП»-Тверь» уточняет, где это можно сделать в Твери.

Например, в Центре гигиены и эпидемиологии областного Роспотребнадзора. Там всё удовольствие (и соскобы из носа и ротоглотки, и сам анализ) обойдется в 1500 рублей. По назначению врача - бесплатно. В Центре действует живая очередь, записываться предварительно не надо. Расположен Центр по адресу: улица Дарвина, 13. Когда лучше прийти, чтобы была меньше очередь или ее не было совсем, можно уточнить по телефонам: (4822) 42-20-63, 42-00-95.

ПЦР-тесты делают и в институте лабораторной диагностики. Цена вопроса - 2000 рублей. Институт находится по адресу: улица Виноградова, 5. Уточнить, когда можно прийти сдать тест, можно по телефону (4822) 63-01-44.

Сдать тест методом ПЦР можно в медкомпании «Денитом» по адресу: улица Коминтерна, 69. Цена: 2100. Уточнить время сдачи можно по телефонам: 75-13-72, 75-30-43.

Центр молекулярной диагностики CMD предоставляет услугу по сдаче ПЦР-теста прямо на дому. Но только в будни. Оставить заявку можно на их сайте. Уточнить информацию - по телефонам: 8 (800) 707-78-81, (4822) 60-44-00. Приезд специалиста и сдача теста обойдутся в 1900 рублей.

В «Новой лаборатории» также делают ПЦР-тесты. Цена: 1750 рублей. У «Новой лаборатории» несколько офисов в Твери. Узнать, где удобней сдать тест и когда, можно по телефону (4822) 55-05-05.

В лабораториях «Ситилаб» провериться на коронавирус методом ПЦР стоит 1950 рублей. У них также несколько офисов. Запись по телефону: (4822) 60-09-10.

ПЦР-диагностика в «Центромеде» обойдется в 2000 рублей. Адреса поликлиник и время сдачи анализов можно уточнить по телефону: (4822) 63-03-30.

Заметим, что в «Инвитро» и «Гемотесте», несмотря на то, что они указаны в перечне Роспотребнадзора, в Твери ПЦР-тестов вообще не делают. Мы уточнили.

Также нельзя (без назначения врача) пройти проверку и в медицинском центре имени В.П. Аваева. Ранее платный тест ПЦР на коронавирус можно было сделать и там.

ВАЖНО!

Если у вас возникли вопросы по поводу сдачи тестов на коронавирус, то можно звонить на телефоны горячей линии Министерства здравоохранения региона - 8-800-333-93-72, а также Управления Роспотребнадзора - 8 (4822) 32-35-98.

Федеральная горячая линия по коронавирусу - 8-800-2000-112.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора - 8-800-555-49-43.