В Твери и области открываются принципиально новые медучреждения, каких не было раньше: центры амбулаторной помощи больным коронавирусной инфекцией, или сокращенно ЦАПы. Они нужны для того, чтобы разгрузить поликлиники и хоть немного развести потоки больных коронавирусом и других пациентов.Где уже работают ЦАПы, кому необходимо записываться на прием именно туда и как это сделать, «КП»-Тверь» узнала в областном Минздраве.Где открылись ЦАПы и кого обслуживают?На базе областного клинического лечебно-реабилитационного центра. Обслуживает пациентов Заволжского района Твери. Адрес: Тверь, улица Горького, дом 50.В городской больнице № 1, в отдельном помещении, где располагался дневной стационар. Обслуживает пациентов Центрального и Пролетарского районов. Адрес: Тверь, Беляковский переулок, дом 5.В ближайшее время еще один ЦАП должен открыться в областном клиническом кардиологическом диспансере, в отдельном здании. Он будет обслуживать пациентов Московского района. Адрес: Тверь, улица Тамары Ильиной, дом 5.В Тверской области центры амбулаторной помощи коронавирусным больным уже работают в поликлиниках Конаковской, Бежецкой и Торжокской центральных районных больниц. До 25 января откроются еще шесть центров: в Вышнем Волочке, Кимрах, Ржеве, Нелидово, Кашине и в Калининском районе.В поликлинику или в ЦАП?Новые центры амбулаторной помощи предназначены для больных коронавирусом.- Обращаться в ЦАП могут первичные пациенты с признаками ОРВИ, внебольничной пневмонии, коронавирусной инфекции и имеющие положительный тест на коронавирусную инфекцию, - сообщает региональный Минздрав.То есть: ЦАП для вас, если все признаки говорят о том, что у вас может быть коронавирус. Но только в случае, если вы уже не наблюдаетесь по поводу ОРВИ, пневмонии или коронавирусной инфекции в своей поликлинике. И, конечно, если состояние позволяет добраться до ЦАПа (со всеми мерами предосторожности, чтобы не заразить по дороге окружающих). Если же вы плохо себя чувствуете, оставайтесь дома и вызывайте врача по старинке.В центре амбулаторной помощи вам оформят больничный лист, выдадут бесплатные лекарства, которые положены амбулаторным больным с ковидом, при необходимости дадут направление на КТ и возьмут анализ на ковид.Как записаться на прием?По информации Министерства здравоохранения Тверской области, записаться можно тремя способами:- по номеру горячей линии регионального Минздрава 122;- через региональную медицинскую информационную систему \\"Медрегтверь\\";- обратившись в ЦАП лично.Возможность заочной записи «КП»-Тверь» проверила. По номеру 122 после соединения робот попросил набрать цифру 1 для записи в ЦАП. С оператором удалось связаться со второй попытки - быстрее, чем при дозвоне в регистратуру обычной поликлиники. Запись по состоянию на 19 января велась в два ЦАПа: в областном клинико-реабилитационном центре и городской больнице № 1.Чтобы записаться на сайте «Медрегтверь», нужно выбрать «Запись на бесплатный прием» и кликнуть на кнопку «Терапевт» в общем списке бесплатных специалистов. По состоянию на 19 января была доступна запись также в два ЦАПа: в областном клинико-реабилитационном центре и первой городской больнице.Кто работает в центрах амбулаторной помощи?Этим мы не могли не поинтересоваться, ведь терапевты сейчас очень загружены, многие болеют.- В ЦАПы привлекаются специалисты из стационарных отделений медицинских учреждений. А также сотрудники и студенты Тверского государственного медицинского университета и медицинских колледжей Тверской области, - ответили «КП»-Тверь» в Минздраве региона.Будут ли в ЦАПах делать прививки от COVID-19?Нет, в центрах амбулаторной помощи больным с коронавирусом вакцинация проводиться не будет. Но, как уверили нашу редакцию в министерстве, сейчас рассматривается вопрос о постепенном расширении сети вакцинальных кабинетов. В перспективе такие кабинеты должны быть в каждом лечебном учреждении.