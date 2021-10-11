Коронавирус в Твери, последние новости на 11 октября 2021: Подозрительный Мерседес в Селижарово, собачья площадка на Соминке

Коронавирус активно наступает на Тверь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 11 октября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 69 295 случаев заражения (+286 за сутки).

Выздоровел 59 621 пациент (+12 за сутки).

На карантине - 7974 гражданина (+266).

Умерло 1700 человек (+8).

Прививку сделали 406 0720 человек, за последние сутки –635 граждан.

Это данные оперштаба региона.

Оперативная статистика. Фото: Яндекс.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 23 693 случаев (+ 86 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 5273 (+26),

Ржев - 3883 (+10),

Вышневолоцкий городской округ - 3111 (+8),

Калининский район - 3102 (+10),

Кимры - 2339 (+7),

Торжок - 2209 (+12).

Самые свежие данные оперштаба.

В Селижарово продолжают обсуждать чёрный тонированный Мерседес с неизвестными людьми пристающими к детям. Делают они это на остановках, где скапливаются дети после занятий.

Банда ли это педофилов, детский вымысел или просто группа пьяных придурков — неизвестно.

Полиция выезжала на место, проверяла, ищет Мерседес.

На портале госзакупок опубликован лот на обустройство в Заволжском районе Твери площадки для выгула домашних животных. Место площадки — улица Дачная, дом 76. Это Соминка, окраина Твери.

Перед домом 76 пустырь, который граничит с отводным каналом ТЭЦ-3.

По техзаданию планируется соорудить площадку площадью 600 квадратным метров (30 на 20), огороженную сеткой, оборудованную запирающейся с двух сторон калиткой и столбами освещения, с фонарями на солнечных батареях.

Стоимость лота 400 000 рублей.