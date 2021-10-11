Коронавирус в Твери, последние новости на 11 октября 2021: Подозрительный Мерседес в Селижарово, собачья площадка на Соминке

Коронавирус активно наступает на Тверь.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 11 октября 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 69 295 случаев заражения (+286 за сутки).
Выздоровел 59 621 пациент (+12 за сутки).
На карантине - 7974 гражданина (+266).
Умерло 1700 человек (+8).
Прививку сделали 406 0720 человек, за последние сутки –635 граждан.
Это данные оперштаба региона.
Оперативная статистика. Фото: Яндекс.
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 23 693 случаев (+ 86 за минувшие сутки).
В лидерах по числу заболевших также:
Конаковский район - 5273 (+26),
Ржев - 3883 (+10),
Вышневолоцкий городской округ - 3111 (+8),
Калининский район - 3102 (+10),
Кимры - 2339 (+7),
Торжок - 2209 (+12).
Самые свежие данные оперштаба.
В Селижарово продолжают обсуждать чёрный тонированный Мерседес с неизвестными людьми пристающими к детям. Делают они это на остановках, где скапливаются дети после занятий.
Банда ли это педофилов, детский вымысел или просто группа пьяных придурков — неизвестно.
Полиция выезжала на место, проверяла, ищет Мерседес.
На портале госзакупок опубликован лот на обустройство в Заволжском районе Твери площадки для выгула домашних животных. Место площадки — улица Дачная, дом 76. Это Соминка, окраина Твери.
Перед домом 76 пустырь, который граничит с отводным каналом ТЭЦ-3.
По техзаданию планируется соорудить площадку площадью 600 квадратным метров (30 на 20), огороженную сеткой, оборудованную запирающейся с двух сторон калиткой и столбами освещения, с фонарями на солнечных батареях.
Стоимость лота 400 000 рублей.