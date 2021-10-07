В Тверской области расширили список категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса

Первую прививку надлежит сделать до 6 ноября. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Тверской области расширен список категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса. Соответствующее постановление 6 октября выпустил главный санитерный врач Тверской области, руководитель регионального Управлегния Роспотребнадзора Арнольд Выскубов.

В документе справедливо отмечается, что осенью 2021 года заболеваемость коронавирусом выросла. Суточная заболеваемость за месяц (с 5 сентября по 5 октября) увеличилась на 35%. При этом, по данным Роспотребнадзора, заболевание распространяют преимущественно люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет.

В связи с этим, к перечню сфер трудовой деятельности, работники которой уже подлежат обязательной вакцинации, добавляется ещё несколько категорий.

Обязательной вакцинации от коронавируса теперь подлежат работники:

- сферы финансовых услуг и страхования;

- почтовой связи и курьерской деятельности;

- парикмахерских и салонов красоты, в том числе SPA;

- физкультурно-оздоровительной деятельности (в том числе работники фитнесс-центров, соляриев, бань, саун);

- сферы бытовых услуг, в том числе прачечных и химчисток;

- сферы организации культурных, просветительских и выставочных мероприятий, в том числе работники музеев, выставочных залов, библиотек, ДК, лекториев;

- сферы организации досуговых, зрелищных, развлекательных и иных мероприятий, в том числе игровых мероприятий, мастер-классов, детских игровых комнат и развлекательных центров;

- сферы предоставления консультационных услуг с очным присутствием граждан.

Вакцинированы должны быть не менее 80% работников организаций и предприятий вышеперечисленных сфер деятельности. Первую прививку работники должны получить в срок до 6 ноября, второй компонент вакцины – до 6 декабря.

Напомним, в "первую волну" обязательной вакцинации, в прививочных пунктах выросли большие очереди. Поэтому всем, кто попал в перечень, лучше не тянуть с прививкой.