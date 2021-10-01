Доктор медицинских наук из Твери Наталья Соколова: Риск летального исхода у переболевших ковидом сохраняется на протяжении года

Ковид несёт тяжёлые последствия для сосудов сердца и мозга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осенью подъём заболеваемости коронавирусом начался по всей стране, и Тверская область - не исключение. Коечный фонд в больницах региона опять перепрофилируют под ковидные госпитали. Пациенты там преимущественно очень тяжёлые. Это люди разных возрастов, в том числе беременные женщины.

О том, как уберечься от новых мутаций ковида и каковы последние новости в сфере исследования COVID-19, в тверском эфире радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) рассказала доктор медицинских наук, кардиолог Наталья Соколова.

Наталья Соколова. Фото: vk.com/sovetnik_tver

СМЕРТНОСТЬ ОТ КОВИДА СРЕДИ ВАКЦИНИРОНАННЫХ

- Ежедневно с руководителями ковидных госпиталей мы разбираем случаи летальных исходов. Каждый в подробностях: возраст, пол, где человек работал, как и сколько лечился амбулаторно, болел ранее или нет, вакцинирован или не вакцинирован, сколько лечился в госпитале - все этапы. Имея эту статистику, могу сказать, что среди умерших почти нет вакцинированных. Единичные случаи, которые встречаются, это вакцинированные одной дозой - те, кто почему-то не пришёл на вторую прививку. Необходимо делать обе прививки, чтобы получить достаточную защиту!

ИНФАРКТЫ, ИНСУЛЬТЫ, ТРОМБОЭМБОЛИЯ

- Коронавирус бьёт по эндотелию - внутренней выстилке сосудов. В том числе тех, что питают лёгкие, головной мозг, сердце. Один из препаратов для лечения больных коронавирусом - антикоагулянты, то есть сильные кроворазжижающие препараты. Тромбы могут возникать в лёгких, усугубляя ситуацию с ними, в голове, вызывая инсульты, в сердце, провоцируя инфаркты, в венах, перерастая в тромбоэмболию (острая закупорка кровеносного сосуда тромбом, оторвавшимся от места своего образования и попавшим в циркулирующую кровь. - Ред.). Коронавирус - это заболевание сосудистое и очень страшное.

«КОРОНОЙ» ПЕРЕБОЛЕЮТ ВСЕ

- Людям, которые до сих пор не боятся коронавируса, ещё не переболели им, нужно понимать следующее. Это заболевание, скорее всего, рукотворное. Пока мы не можем это утверждать - ждём официального подтверждения ВОЗ, но специалистам уже всё понятно. Этот вирус генетически запрограммирован так, что всё равно переболеют все! Тот, кто не вакцинирован, всё равно заболеет - в четвёртую, пятую волну.

ПОСЛЕДСТВИЯ КОРОНАВИРУСА ДЛЯ ПСИХИКИ

- Об этом уже написали многие авторитетные издания: среди взрослых переболевших возросло количество пациентов, имеющих когнитивные, то есть умственные проблемы. У молодых пациентов это проблемы с психикой. У переболевшей молодёжи 20-23 лет мы наблюдаем панические атаки и тревожно-депрессивный синдром. И к чему это дальше приведёт, пока не известно.

КАК ДОЛГО СОХРАНЯЮТСЯ РИСКИ У ПЕРЕБОЛЕВШИХ КОВИДОМ

- Риск летальности высок в течение года, это показывают исследования. Важно восстановиться правильно, лечить свои хронические заболевания. Первые два месяца после выписки надо чётко соблюдать назначенное лечение, в том числе обязательно принимать антикоагулянты, если они назначены. У переболевших ухудшается течение хронических заболеваний, их нужно корректировать у врача.

МОЖЕТ ЛИ ВРАЧ ОТПРАВИТЬ ПАЦИЕНТА ДЕЛАТЬ ПЦР-ТЕСТ САМОСТОЯТЕЛЬНО

- Отправлять человека с подозрением на коронавирус делать куда-то анализы платно - нарушение! Сообщайте об этом в Минздрав. У нас для тестирования выезжают на дом. Как вариант для тех, кто может добраться на своём транспорте и в состоянии это сделать, работают Центры амбулаторной помощи, где возьмут анализ.

ПОЧЕМУ НАС ВАКЦИНИРУЮТ ТОЛЬКО «СПУТНИКОМ»

- У нас пока нет данных по эффективности «Ковивака» и «Эпивака». Прививаться этими вакцинами мы будем, когда появятся данные по их эффективности и безопасности. Зато у нас есть результаты трёх фаз клинических исследований «Спутника V», подтвердивших его эффективность и безопасность.

ВСЕМ ЛИ НУЖНО РЕВАКЦИНИРОВАТЬСЯ «СПУТНИКОМ ЛАЙТ»

- Людям старше шестидесяти лет и имеющим сопутствующие заболевания лучше ревакцинироваться двумя дозами, как и во время первой вакцинации. «Спутник Лайт» - это фактически первая доза «Спутника V». Можно ревакцинироваться и «Спутником Лайт». Но лучше - двумя дозами. Они дадут большую защиту в случае, если пожилой человек зацепит большую дозу вируса.

КОГДА НАЧНЁТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ

- В октябре нам должны предоставить данные клинических исследований. Когда они будут, Минздрав РФ будет решать вопрос о вакцинации детей. Пока их не вакцинируют: нет исследований.

РЕВАКЦИНИРОВАТЬСЯ БУДЕМ ВСЮ ЖИЗНЬ?

- Мы живём в новую для всего мира эпоху. На сегодняшний день данные таковы, что прививаться нужно раз в полгода. Какие далее будут рекомендации - не могу сказать. Зависит от эпидситуации, то есть от нас с вами.