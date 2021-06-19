Главный санитарный врач Тверской области Арнольд Выскубов объяснил, для чего вводят обязательную вакцинацию от коронавируса

Главный санитарный врач Тверской области Арнольд Выскубов подписал соответствующее постановление об обязательной вакцинации, мотивировав это всплеском заболеваемости коронавирусом в регионе с последнее время. Фото: Алина ПЕТРОВА

Главный санитарный врач Тверской области Арнольд Выскубов 18 июня 2021 года выпустил постановление, в котором прописано, работники каких сфер должны будут обязательно вакцинироваться от коронавируса.

Ответственность за прививочную кампанию в рабочих коллективах возложили на руководителей организаций. Тем, у кого есть противопоказания к прививке, разрешено не делать укол.

Комментируя своё решение об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, главный санитарный врач Тверской области Арнольд Выскубов, в частности, сказал:

«На протяжении последних двух недель отмечается рост числа новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди населения Тверской области. На 18 июня 2021 года суточная заболеваемость выросла на 42,3% по сравнению с 1 июня 2021 года. За последнюю неделю госпитализировано 511 человек, что на 46% больше, чем за предыдущую неделю». (цитата из постановления, размещённого на официальном сайте Роспотребнадзора по Тверской области)

Глава Роспотребнадзора также отмечает, что такое решение будет способствовать сдерживанию дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории Тверской области.

Это позволит продолжить штатную работу предприятий региона, объектов малого и среднего бизнеса, в том числе общественного питания и туризма, загородных оздоровительных лагерей, социальных учреждений, МФЦ.

Обязательная вакцинация даст возможность подготовить школы к новому учебному году и избежать перехода на дистанционное обучение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.