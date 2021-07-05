«Люди не хотят прививаться? Люди хотят! Просто не могут!»: запись на прививки в поликлиниках Твери закончилась до конца месяца

Пункты вакцинации в торговых центрах ежедневно штурмуют толпы людей. Фото: Александр СОРОКИН

Жители Твери, которых обязали пройти вакцинацию, не успевают это сделать в установленные сроки.

Напомним, решение об обязательной вакцинации отдельных категорий жителей Тверской области принял региональный Роспотребнадзор в связи с ростом числа больных коронавирусом. Первую дозу вакцины работники торговли, общепита, транспорта, образования и ряда других сфер должны получить не позднее 18 июля.

Если до этой даты не привьются минимум 60% от всех работников предприятия, его деятельность органы власти имеют право приостановить. Чтобы не допустить этого, руководство предприятий и организаций имеет право отстранить от работы непривитых сотрудников без сохранения зарплаты.

В больницах записи на ближайшее время нет

Если первое время многие раздумывали над тем, стоит ли им вакцинироваться, то теперь и хотели бы - да не имеют возможности.

- В конце июня, когда наши девушки пытались по телефону записаться на прививку, им предложили запись только на 20-25 июля. Но это позже установленного срока. В прошлую пятницу, 2 июля, тоже делали попытку записаться. Свободные места нашлись не раньше 30 июля, - рассказала «КП»-Тверь» работница одного из бутиков торгового центра «Рубин» Мария (имя по её просьбе изменено). - Как нам быть? По телевизору говорят: «Люди не хотят прививаться». Люди хотят! Просто не могут!

Работники паникуют: никто не хочет быть отстранённым от работы без сохранения заработка. Руководство магазинов и кафе тоже в растерянности: как работать после 18 июля, если сотрудники не успевают сделать прививку?

Выход может быть только один: идти прививаться в торговые центры, где принимают в порядке живой очереди.

В «Рубине» с утра пункт ещё даже не открылся, а люди уже стоят. Фото: Александр СОРОКИН

В ТЦ очереди и антисанитария

- Мы не хотим прививаться в торговых центрах! - говорит Мария. - Там в очередях стоят толпы людей вплотную друг к другу. У всех ли надеты маски, никто не контролирует. Вокруг кашляют, чихают! Люди идут конвейером. Могут ли в такой обстановке медики отследить, всё ли хорошо с человеком, пришедшим на прививку? А если аллергия? Мы не хотим так рисковать.

В очередях люди стоят вплотную друг к другу. Фото: Александр СОРОКИН

«КП»-Тверь» в последнее время несколько раз посещала пункты вакцинации в ТЦ, чтобы увидеть, как проходит там вакцинация. Ещё раз мы объехали эти пункты в понедельник 5 июня - менее чем за две недели до окончания срока обязательной вакцинации.

В этот день работали пункты в ТЦ «Рубин», ТЦ «РИО» и ТЦ «Вавилон» (вакцинальный пункт в «Торговом парке № 1» работает по средам и субботам). В «Рубине» и «Рио» ситуация ожидаемая: большие очереди, которые выстроились ещё до открытия пунктов. Люди стоят «плотнячком», ни о какой социальной дистанции речи не идёт. И это в будний день, когда прийти могут даже не все желающие.

В «Вавилоне» картина более приятная. Там пункт вакцинации расположен на территории фитнес-клуба. Большой очереди в 11 утра 5 июля не было. Скорее всего, потому что на этом пункте организована запись, хотя, по официальной информации Минздрава, все пункты в ТЦ работают в порядке живой очереди.

В ТЦ «Вавилон» утром 5 июля людно не было. Желающие вакцинироваться записываются в журнал и приходят к своему времени. Фото: Александр СОРОКИН

В пунктах вакцинации в торговых центрах, конечно, работают квалифицированные медики: их направляют туда те же самые больницы, где открыты прививочные пункты. Но, действительно, смогут ли они за всем уследить, если люди идут нескончаемым потоком и нужно успеть принять как можно больше человек? И возможно ли достоять очередь здоровым, топчась целый час, а то и больше, рядом с кашляющим и чихающим соседом?

И главный вопрос: как в этих условиях успеть пройти вакцинацию тем, кто обязан её сделать, и что будет, если люди не привьются к указанному сроку? Не стоит ли расширить число вакцинальных пунктов или организовать выездные бригады, пока не поздно? Эти вопросы «КП»-Тверь» задала областному Минздраву и Управлению Роспотребнадзора.

Запись завели уже даже в торговых центрах. Фото: Александр СОРОКИН

Мнение областного Минздрава

В Минздраве на наш запрос ответили, что обеспечение санитарного режима в очередях на вакцинацию в торговых центрах (контроль наличия масок и соблюдения социальной дистанции) лежит на администрации организации, на территории которой расположен вакцинальный пункт. Специалисты министерства также отметили, что сами граждане должны соблюдать эти требования.

Что до физической возможности пройти вакцинацию в указанные сроки, в региональном Минздраве сообщили следующее: «На данный момент в Тверской области работает 56 вакцинальных пунктов, в том числе пять из них в крупных ТЦ Твери и Тверском государственном цирке. Вопрос об открытии дополнительных вакцинальных пунктов рассматривается на оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Тверской области. При каждом медицинском учреждении, на базе которого открыт вакцинальный пункт, созданы выездные прививочные бригады, осуществляющие вакцинацию трудовых коллективов по заявкам организаций и учреждений, а также маломобильных категорий граждан на дому».

Исходя из этого, мы можем только посоветовать работодателям попробовать вызвать такую прививочную бригаду, чтобы вакцинировать своих сотрудников. Звоните по единому телефону горячей линии Министерства здравоохранения Тверской области 122 или номеру министерства (4822) 32-04-82.

Мнение Роспотребнадзора

Исходя из ответа ведомства, никаких поблажек тем, кто не успел вакцинироваться, не будет.

«Несоблюдение работодателями требований Постановления* о количестве вакцинированных сотрудников является нарушением законодательства в области обеспечения санитарного благополучия населения, за которое предусмотрена ответственность по части 2 и 3 статьи 6.3 КоАП РФ. Указанная статья предусматривает административную ответственность в виде штрафа или в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток. Административная ответственность для граждан, не прошедших вакцинацию, не предусмотрена. Вместе с тем работодатель вправе отстранить работника, не получившего профилактическую прививку, от выполнения работ», - сообщалось в письме за подписью главного государственного санитарного врача по Тверской области Арнольда Выскубова.

При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что все вопросы организации проведения вакцинации в регионе находятся в зоне ответственности Министерства здравоохранения Тверской области. Минздраву поручено определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах и дополнительно привлекаемых медицинских работниках.

*Постановление главного государственного санитарного врача Тверской области от 18.06.21 № 1 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям».

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