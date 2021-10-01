Коронавирус в Твери, последние новости на 1 октября 2021: Антиковидный рейд, компенсация за травму на вокзале и чиновник-антипрививочник

Предупреждение на дверях ТЦ есть, но внутри его соблюдают далеко не все, в том числе есть нарекания и к магазинам. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро на 1 октября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 66 706 случаев заражения (+236 за сутки).

Выздоровели 59 102 пациента (+124 за сутки).

На карантине - 5966 граждан (+105 за сутки).

Умерли 1638 человек (+7).

Прививку сделали 397 303 человека, за последние сутки – 976 граждан.

Это данные оперштаба региона.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 22 829 случаев (+91 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 5018 (0),

Ржев - 3747 (+14),

Вышневолоцкий городской округ - 2996 (+13),

Калининский район - 2978 (+18),

Кимры - 2275 (+8),

Торжок - 2139 (0).

Графика: Яндекс

Вчера сотрудники регионального Роспотребнадзора совместно с полицейскими провели очередной рейд по контролю обеспечения антиковидных мер в торговых точках. На этот раз проверили Торговый парк №1. Несмотря на то, что проверяющие были в форме и заметны издалека, в некоторых магазинах были выявлены несколько правонарушений, выданы предписания по их устранению. Подробности читайте здесь.

А мы напомним, что в регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в местах скопления людей.

Между тем, в Селижарово сотрудник местной администрации отказался делать прививки от коронавируса и был отстранен от работы без сохранения зарплаты. Чиновник попробовал добиться позитивного для себя решения в суде, но ничего не вышло.

Как сообщила пресс-служба Осташковского межрайонного суда, иск чиновника-антипрививочника против работодателя был отклонен - он не предоставил доказательств наличия конкретных противопоказаний к вакцинации.

Все основания для отстранения у администрации муниципалитета есть. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Тверской области от 18 июня муниципальные служащие входят в перечень специалистов, которые обязаны были пройти вакцинацию до 18 августа.

Также стало известно, что Центральный районный суд Твери вынес решение в пользу женщины, которая получила травмы на железнодорожном вокзале в феврале 2020 года. Пассажирка тогда подскользнулась на ледяной платформе, упала и получила переломы лодыжек.

Суд в качестве соответчика привлек к делу предприятие-подрядчика, которое отвечало за уборку на вокзале.

В пользу пострадавшей женщины взыскано 500 000 рублей в счет компенсации морального вреда, расходы на лечение в размере 14 005 рублей, а также судебные расходы - 30 000 рублей.

Графика Фото: ПТО

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