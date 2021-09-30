В Тверской области чиновника отстранили от работы из-за отказа от вакцинации, а он пошёл в суд

Вакцине доверяют далеко не все граждане. Но врачи говорят, что зря - вакцинация практически сводит к нулю риск тяжелого заболевания коронавирусом. Фото: ПТО

В Селижарово сотрудник местной администрации отказался делать прививки от коронавируса и был отстранен от работы без сохранения зарплаты. Чиновник попробовал добиться позитивного для себя решения в суде, но ничего не вышло.

Как сообщила пресс-служба Осташковского межрайонного суда, иск чиновника-антипрививочника против работодателя был отклонен:

- Доказательств наличия конкретных противопоказаний к вакцинации истец работодателю и в суд при рассмотрении дела не представил.

Известно, что отказывающийся привиться сотрудник отстранен от работы на период эпидемиологического неблагополучия.

Все основания для этого у администрации муниципалитета есть. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Тверской области от 18 июня муниципальные служащие входят в перечень специалистов, которые обязаны были пройти вакцинацию до 18 августа.

По данным регионального оперштаба на 30 сентября, в Тверской области от коронавируса привились 397 303 человека.