Женщина упала на ледяной платформе на вокзале в Твери и отсудила компенсацию в 544 000 рублей

Женщина упала на платформе и получила травмы Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Центральный районный суд Твери 10 сентября вынес решение по иску женщины, которая получила травмы на вокзале.

ЧП произошло в феврале 2020 года. Выходя из электрички "Москва-Тверь", пассажирка подскользнулась на ледяной платформе и упала. Как это произошло истец не помнит.

Пассажиры электропоезда перенесли пострадавшую в здание железнодорожного вокзала, где ей оказали медицинскую помощь.

- Согласно акта судебно-медицинского исследования, у истца имелись множественные повреждения лодыжек, включая переломы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью, - сообщили в суде.

Судом к участию в деле в качестве соответчика было привлечено предприятие-подрядчик, которое отвечало за уборку внутренних помещений и прилегающей территории.

Представитель ответчика в суд не явился и возражений по иску не представил. Судом в пользу истца взыскано 500 000 рублей в счет компенсации морального вреда, расходы на лечение в размере 14 005 рублей, а также судебные расходы - 30 000 рублей.

Решение не вступило в законную силу.