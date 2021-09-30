В Твери провели рейд по контролю за обеспечением антиковидных мер в ТЦ

В рейде участвовал специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Тверской области. Фото: ПТО

30 сентября сотрудники регионального Роспотребнадзора совместно с полицейскими провели очередной рейд по контролю за обеспечением антиковидных мер в торговых точках. На этот раз проверили Торговый парк №1.

Несмотря на то, что проверяющие были в форме и заметны издалека, были выявлены несколько правонарушений, выданы предписания по их устранению в течение недели.

В рейде участвовал специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Тверской области Евгений Лыков.

- Хозяйствующим субъектам необходимо помнить о нанесении разметки для сохранения дистанции между людьми, иметь запас средств защиты для сотрудников. Мы проверяем наличие средств дезинфекции - они должны быть бактерицидного действия или иметь в составе хлор, который уничтожает вирусы на поверхностях, а также тех антисептиков, которыми могут пользоваться посетители, - подчеркнул он.

За нарушение данных требований составляется протокол по статье 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Оно влечет за собой штраф в крупных размерах или приостановление деятельности на определенный срок.

Обязательный масочный режим в Тверской области введен с 12 октября 2020 года. И его еще никто не отменял.

Жители и все гости региона обязаны носить маски или респираторы при нахождении в общественном транспорте, на территориях железнодорожных и автовокзалов, на станциях, пассажирских платформах, мостах, в тоннелях, в административно-деловых и торговых центрах, объектах розничной торговли, организациях культуры, медучреждениях, зданиях мировых судов.

В настоящее время наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.