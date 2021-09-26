Коронавирус в Твери, последние новости на 26 сентября 2021: Южный в блокаде дорожных ремонтов, во Ржеве вандалы осквернили воинский мемориал

В Твери коронавирус активно наступает. Фото: Олег УКЛАДОВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 26 сентября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 65 581 случаев заражения (+215 за сутки).

Выздоровело 58 141 пациентов (+12 за сутки).

На карантине - 5815 человек (+199 за сутки).

Умерли 1625 человек (+4).

Прививку сделали 393 720 человек, за последние сутки – 970 граждан.

Данные на 25 сентября. Фото: Яндекс.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 22 419 случаев (+ 100 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4949 (+14),

Ржев - 3673 (+13),

Вышневолоцкий городской округ - 2936 (+9),

Калининский район - 2925 (+13),

Кимры - 2253 (+2),

Торжок - 2117 (+5).

Данные оперштаба.

В городе воинской славы Ржеве вандалы осквернили мемориальное воинское кладбище. Они украли ворота от входа на территорию мемориала.

О диком случае сообщил глава Ржева Роман Крылов на персональной страничке в соцсети.

Мемориальное кладбище советским солдатам расположено на выезде из Ржева на Осташковском шоссе. Рядом мемориалы воинам-казахам и евреям. Вблизи и немецкое кладбище. Вместе — это уникальный мемориальный комплекс «Парк мира».

Всё, что произошло на мемориальном комплексе в Ржеве попадает под действие статьи 214 УК РФ — Вандализм.

В Твери на Бурашевском шоссе введено реверсивное движение.

Ранее мы сообщали о начале ремонта Октябрьского путепровода — основной транспортной артерии микрорайона.

Таким образом, в Твери микрорайон Южный на какое-то время становится труднодоступным.

На какое время? — это неизвестно, так как на сайте администрации Твери нет никакого уведомления.