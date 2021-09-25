На путепроводе в Южный микрорайон Твери начались дорожные работы

Движение в Южный может быть затруднено. Фото: VK/Подслушано в Южном (Тверь)

25 сентября в Твери, на Октябрьском путепроводе в микрорайон Южный, начались дорожные работы. Крайнюю правую полосу движения, по направлению в микрорайон, огородили сигнальными конусами.

Об этом сообщают водители и группа «Подслушано в Южном (Тверь)».

Вот, что там, в частности, написано: «На Волоколамском путепроводе (Южный мост) похоже начинаются обещанные работы по ремонту деформационных швов. В эти минуты движение в Южный осуществляется по одной полосе. Нанесена временная разметка».

По одной полосе — имеется ввиду, движение без выезда на встречную полосу.

На сайте администрации Твери никаких сообщений о ремонте нет. В общем, отправляясь в путь, учитывайте эту информацию.