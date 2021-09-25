Во Ржеве вандалы осквернили мемориальное воинское кладбище

Вот эти ворота и были украдены. Фото: VK/Роман Крылов.

В городе воинской славы Ржеве вандалы осквернили мемориальное воинское кладбище. Они украли ворота от входа на территорию мемориала.

О диком случае сообщил глава Ржева Роман Крылов на персональной страничке в соцсети.

- Я никогда, пожалуй, не перестану удивляться беспринципности отдельных граждан. Все мы знаем, что некоторые личности из нежелания идти работать или по каким-то другим причинам, собирают металл, чаще всего незаконно, и сдают его. Все мы привыкли к украденным крышкам колодцев и прочим неприятным мелочам, стараемся с этим бороться, но сегодня произошёл тот случай, который действительно поражает. - пишет Роман Сергеевич и продолжает,

- На Мемориальном кладбище пропали металлические въездные ворота! Ворота находились с тыльной стороны (через них завозят останки наших солдат).В четверг они были на месте, а утром в пятницу обнаружили пропажу сотрудники БиЛД (муниципального учреждения благоустройства и ландшафтного дизайна — Ред.), которые приехали проводить работы по благоустройству. Вызвали сотрудников полиции, составили заявление, вопросом будут заниматься правоохранительные органы. Но как понять, чем руководствовались те, кто это сделал? - задаёт вопрос Роман Крылов,

- Жажда легкой наживы? Да, скорее всего. В любом случае хищение собственности - преступление, а тем более в таком месте, почитаемом не только ржевитянами, но и людьми со всех уголков нашей Родины. Здесь покоятся останки наших солдат, наших героев, здесь хранится память. Но, кажется, в некоторых ныне живущих людях не осталось ничего святого и правильного. Неприятно это осознавать. Делают они, а стыдно за них - нам! Взывать к совести таких людей считаю уже бесполезным.

Мемориальное кладбище советским солдатам расположено на выезде из Ржева на Осташковском шоссе. Рядом мемориалы воинам-казахам и евреям. Вблизи и немецкое кладбище. Вместе — это уникальный мемориальный комплекс «Парк мира».

Всё, что произошло на мемориальном комплексе в Ржеве попадает под действие статьи 214 УК РФ — Вандализм.

О поимке вандалов, осквернивших воинский мемориал, мы немедленно сообщим своим читателям.