Бурашевское шоссе. Фото: Яндекс.
В Твери на Бурашевском шоссе введено реверсивное движение. Это следует из сообщения читателей группы в ВК «УВИДЕНО В ТВЕРИ (Тверской области)».
Вот оно: «По Бурашевскому шоссе на выезде из города установили светофоры. Организовано реверсивное движение». Сообщение краткое.
Ранее водители сообщили о начале ремонта Октябрьского путепровода — основной транспортной артерии микрорайона.
Таким образом, в Твери микрорайон Южный на какое-то время становится труднодоступным.
На какое время? — это неизвестно, так как на сайте администрации Твери нет никакого уведомления.
Светофор реверсивного движения на Бурашевском шоссе Твери. Фото: VK/УВИДЕНО В ТВЕРИ (Тверской области)