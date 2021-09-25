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Общество25 сентября 2021 17:19

В Твери на Бурашевском шоссе введено реверсивное движение

Микрорайон «Южный» на какое-то время становится труднодоступным
Олег ХАДАЕВ
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Бурашевское шоссе. Фото: Яндекс.

Бурашевское шоссе. Фото: Яндекс.

В Твери на Бурашевском шоссе введено реверсивное движение. Это следует из сообщения читателей группы в ВК «УВИДЕНО В ТВЕРИ (Тверской области)».

Вот оно: «По Бурашевскому шоссе на выезде из города установили светофоры. Организовано реверсивное движение». Сообщение краткое.

Ранее водители сообщили о начале ремонта Октябрьского путепровода — основной транспортной артерии микрорайона.

Таким образом, в Твери микрорайон Южный на какое-то время становится труднодоступным.

На какое время? — это неизвестно, так как на сайте администрации Твери нет никакого уведомления.

Светофор реверсивного движения на Бурашевском шоссе Твери. Фото: VK/УВИДЕНО В ТВЕРИ (Тверской области)

Светофор реверсивного движения на Бурашевском шоссе Твери. Фото: VK/УВИДЕНО В ТВЕРИ (Тверской области)