Бурашевское шоссе. Фото: Яндекс.

В Твери на Бурашевском шоссе введено реверсивное движение. Это следует из сообщения читателей группы в ВК «УВИДЕНО В ТВЕРИ (Тверской области)».

Вот оно: «По Бурашевскому шоссе на выезде из города установили светофоры. Организовано реверсивное движение». Сообщение краткое.

Ранее водители сообщили о начале ремонта Октябрьского путепровода — основной транспортной артерии микрорайона.

Таким образом, в Твери микрорайон Южный на какое-то время становится труднодоступным.

На какое время? — это неизвестно, так как на сайте администрации Твери нет никакого уведомления.