«Доводы подсудимого заинтересовали судью»: По делу Александра Зобенкова, обвиняемого в тройном убийстве под Тверью, дополнительно выслушают свидетелей

Обвинение просит для Александра Зобенкова 18 лет строгого режима. Фото: Тверской областной суд.

11 августа Александр Зобенков, обвиняемый в убийстве трёх человек во время конфликта в селе Михайловское, что в пригороде Твери, выступил на судебном заседании с последним словом.

Напомним, 2 мая 2020 года на участок к Александру Зобенкову во время празднования дня рождения его жены ворвались четверо мужчин. Они приехали «разобраться» с Михаилом Васильевым, другом Зобенкова.

Поводом к разборкам послужил нелепый случай. Собака Михаила выбежала с участка и распугала коз. Козы принадлежали соседке - пенсионерке Светлане Федяевой. Женщина позвонила своему сыну Василию Петрову и пожаловалась на соседа. Свидетели и сам обвиняемый говорят, что пенсионерка слишком преувеличила ситуацию, «настропалила» сына.

Василий, который находился на тот момент в подмосковном Солнечногорске, прихватив троих друзей и свою беременную подругу, отправился в Михайловское выяснить отношения с «обидчиком». Машину вела женщина - остальные были пьяны, что доказало следствие.

Поскольку Михаил праздновал в гостях у Зобенкова, приехав, мужчины ворвались на участок к последнему. Всё произошло в начале десятого вечера. Праздник был в разгаре: взрослые пожарили шашлыки, дети - девочки трёх и четырёх лет - прыгали на батуте.

Александр Зобенков готовится произнести последнее слово. Фото: Тверской областной суд.

По словам свидетелей, зайдя на участок, Василий и его приятели сразу накинулись на Михаила. Мужчину начали избивать, проломили голову. Он упал, но нападавших это не остановило. Свидетели говорят, что били руками, ногами и палкой - черенком от лопаты. Досталось даже женщине - жене Михаила, бросившейся на помощь мужу.

Все были в шоке, дети плакали. Хозяин участка сначала метался - пытался спасти от опасности детей. Увидев друга обездвиженным, Александр Зобенков схватил нож. Позже он скажет, что думал, нападавшие убьют всех.

Александр стал бить мужчин ножом. Удары оказались смертельными. Двое хотели спастись: Василий и его друг запрыгнули в машину и попытались уехать, но Зобенков настиг их и ударил ножом Василия. Его подругу, которая была за рулём, не тронул. Удалось убежать лишь одному мужчине, он стал единственным из нападавших, кто остался в живых.

2 июня этого года гособвинитель попросил для Зобенкова 18 лет колонии строгого режима. По мнению прокурора, в действиях Александра был преступный умысел.

Дело, конечно, очень неоднозначное. Зобенков и его друзья уверены: конфликт изначально произошёл на пустом месте, а действия Александра - самооборона. Он защищал друзей и семью, в том числе трёхлетнего ребёнка.

Обвинение же настаивает, что произошедшее - преднамеренное убийство. Дескать, Зобенков с женой и детьми могли просто убежать, тогда трагедии бы не случилось. Но подсудимый так не считает: убегать от здоровых мужчин с трёхлетним ребёнком не так-то просто.

Есть одно но: Зобенков догнал Василия Петрова и ударил его ножом, когда тот уже не представлял опасности. Зачем он поступил так? Конечно, Александр мог быть в состоянии аффекта, в шоке: его друг лежал в луже крови, дети и женщины плакали и кричали, всё произошло внезапно, в разгар веселья…

В своём последнем слове Зобенков настаивал, что его действия неправильно трактовали. Что убивать он никого не собирался и ничего против убитых не имел, просто защищал себя, жену и дочь. Отметил, что женщины и дети были в смертельной опасности. И он был на тот момент для них единственным защитником.

Александр Зобенков также напомнил, что был трезв (это доказала экспертиза) и сам сразу вызвал скорую помощь и полицию, когда миновала опасность.

После последнего слова подсудимого в судебном процессе обычно выносится приговор. Но в этот раз будет по-другому. Следствие возобновлено.

- В последнем слове подсудимый изложил доводы, которые заинтересовали председательствующего судью. Было возобновлено судебное следствие для дополнительных допросов свидетелей, которых упоминал в своём выступлении Зобенков, - сообщили «КП»-Тверь» в пресс-службе Тверского областного суда.

Заседание, где дополнительно допросят свидетелей, назначено на 16 августа.