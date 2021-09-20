Тверской областной суд оправдал Александра Зобенкова, обвинённого в тройном убийстве под Тверью

Александр Зобенков был оправдан в связи с отсутствием состава преступления. Фото: Тверской областной суд

Громкое дело закончилось в Тверском областном суде 20 сентября: Александр Зобенкова, обвинённого в убийстве трёх человек в селе Михайловское под Тверью, оправдали.

Дело рассматривал судья Борис Райкес. По решению суда Александр Зобенков был оправдан в связи с отсутствием состава преступления по инкриминируемой ему статье. Напомним, мужчину обвиняли по части 2, пункт "а" статьи 105 УК РФ "Убийство двух или более лиц". Сам же он неоднократно настаивал, это было не умышленное убийство, а самооборона.

Напомним, трагедия произошла 2 мая 2020 года. В селе Михайловское Калининского района, в своём доме, Зобенковы отмечали праздник - день рождения супруги Александра, Марины. На территорию внезапно ворвались четверо агрессивных мужчин и начали избивать приятеля Зобенкова. Хозяин дома, испугавшись за жизнь жены и маленькой дочки, взялся за нож. Троим нападавшим он нанёс смертельные удары, одному удалось спастись.

Поводом к конфликту послужила ситуация, произошедшая ранее. Собака друга Зобенкова (того самого, на которого напали незваные гости) распугала соседских коз. Хозяйка коз пожаловалась на это своему сыну, находившемуся в Подмосковье. Сын позвонил владельцу собаки, но разговор не сложился, мужчины поссорились. Тогда звонивший, в компании двух друзей и беременной подруги, отправился на машине в Михайловское - выяснить отношения. Хозяин собаки был в гостях у семьи Зобенковых, поэтому ворвались именно к ним. Нападавшие были пьяны, а Зобенков - трезв, что доказала экспертиза.

Александр изначально говорил, что умышленно убивать никого не собирался. Однако сторону обвинения доводы Зобенкова не убеждали, прокурор настаивал на версии умышленного и жестокого убийства и требовал для подсудимого 18 лет строгого режима.

16 сентября судья начал зачитывать приговор, но в одно заседание не уложился. Окончательное решение было оглашено 20 сентября. Александра Зобенкова признали невиновным в умышленном убийстве и постановили освободить в зале суда.