Где заканчивается самооборона, и начинается убийство: в Тверском областном суде рассматривают резонансное дело с тремя трупами

Превысил житель Тверской области Александр Зобенков меры обороны или совершил убийство? Решит суд. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверском областном суде прошло очередное заседание по делу Александра Зобенкова, которого следствие обвиняет в тройном убийстве. По их версии, 2 мая 2020 года во время празднования дня рождения жены обвиняемого, на территорию их дома ворвались четыре незнакомца, и разгорелся конфликт. Его итогом стала гибель трёх незваных гостей.

Предыстория

Село Михайловское Калининского района, по нашим временам – пригород Твери. Каких-то 20 километров. Причиной визита четырёх взвинченных мужчин в Михайловское, где и произошла потасовка, стала жалоба матери одного из них на то, что травят её коз. Якобы соседская собака охотничьей породы ягдтерьер, или немецкий охотничий терьер, испугала домашних животных, что и стало камнем преткновения.

– Как таковой, неприязни не было, началось с разговора, а закончилось убийством. Потому что все были пьяными. Миша (тот самый сосед, кому принадлежала собака. – Ред.) не давал мне пасти коз на поле, он охотник, у него охотничья собака. Он вышел, ему было интересно поразвлечься – натравить на коз собаку, – уверяет мать погибшего Василия Петрова Светлана Федяева.

По словам Светланы Борисовны, во время перепалки с Михаилом Васильевым она позвонила своему сыну Василию (он тоже из Михайловского) и попросила его приструнить соседа, чтобы тот дал пасти на арендованном участке поля скотину, и передала трубку Михаилу. Но вышел разговор на повышенных тонах. Проще – разговор не получился.

Спустя время Василий примчался на машине в Михайловское со своими друзьями-товарищами из Солнечногорска Московской области, чтобы восстановить справедливость. За рулём, так как мужчины были выпившие, сидела беременная подруга Василия. Из оружия у них был черенок от лопаты.

Михаил Васильев, владелец собаки, в этот момент находился в доме напротив, у Александра Зобенкова.

Там во дворе отмечали день рождения Марины Соловьёвой, супруги Александра Зобенкова. На празднике были и два ребёнка трёх и четырёх лет. Всё как у людей: богатый стол, шашлыки, выпивка. Было и развлечение для детей – батут.

Мать погибшего Василия Петрова Светлана Федяева хочет, чтобы справедливость восторжествовала. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Единство времени и действия

Суд выслушал показания участников кровавого застолья: Михаила со своей женой, жены и родной сестры обвиняемого.

Их рассказы очень похожи: в 15:00 начали праздновать, жарили шашлык, выпивали, общались. Ближе к вечеру произошла ссора с соседкой Светланой Федяевой, чьих коз облаяла собака Васильевых, выбежавшая на улицу.

Почти все, кто слышал ругань по этому поводу, процитировали фразу: «Моя одна коза 25 тысяч рублей стоит». Тогда и произошёл звонок сыну Васе с просьбой о помощи.

Кстати, на суде Михаил Васильев факт телефонного разговора с Василием Петровым не признал.

Около 21:00 Ford Focus незванных гостей подъехал к дому Зобенковых. Свидетели уверяли, что мужчины ворвались на участок и сразу накинулись на Михаила Васильева. Мужчину начали избивать и продолжили, когда он упал на землю и закрывал руками голову от сыпавшихся ударов, а затем потерял сознание.

Все четверо свидетелей-участников того застолья, говорили о целой луже крови. И о том, что били Михаила ногами и руками.

Показания расходятся только в том, у всех ли нападавших были палки в руках или нет.

Два свидетеля вспоминают, как Василий угрожал всем отомстить за свою мать.

Плакали дети, кричали женщины.

В итоге Александр Зобенков схватил нож и нанёс троим нападавшим смертельные ранения.

Первый умер на месте. Двое – Василий и его друг, запрыгнули в машину и попытались уехать, но там и скончались. Четвёртому удалось убежать.

Когда Александр Зобенков отошёл от шока и понял, что произошло, он сам позвонил в «скорую» и «дежурную часть».

Кстати, в машине находилась беременная подруга Петрова. Она уверяла, что молила о пощаде, и её пожалели. 28 мая прошлого года она родила девочку…

Дело рассматривают в Тверском областном суде. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Расхождения

По материалам дела, с места преступления была изъята всего одна палка – черенок от лопаты. Ни о каких битах, дубинах или иных вещах такого рода речи не идёт.

– Никаких подтверждений того, что вообще были предметы иного порядка, тоже в деле нет. Изъята даже не целиком палка от лопаты, а часть с пластиковой ручкой, – прокомментировала адвокат Светланы Федяевой (владелицы коз) Элина Вырасткевич.

У суда непростая задача, решить, так была ли это самооборона, или это была драка, переросшая в преднамеренное убийство.

Хотя, если судить с точки зрения человеческой логики, на убийство это не похоже.

Если дело будут рассматривать как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевших, то подсудимому грозит до 15 лет лишения свободы. К примеру, в декабре 2020 года мужчину, который перестарался, защищая любимую, осудили на 8,5 лет в колонии строгого режима. Но на сегодняшний день Александра Зобенкова обвиняют в убийстве. А это значит, что ему грозит от восьми до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.