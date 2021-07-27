Кооперации - да: Сделан ещё один шаг к созданию в Тверской области кластера транспортного машиностроения

Одни из лучших вагонов и пригородных электропоездов в стране делают на Тверском вагонзаводе. Фото: ПТО

В Тверской области по инициативе властей региона создается мощная кооперация крупнейших представителей отрасли транспортного машиностроения Верхневолжья. 27 июля сделан ещё один шаг. Проект создания этого кластера официально одобрен на заседании правительства региона под руководством губернатора Игоря Рудени.

- Для Тверской области транспортное машиностроение - ключевая отрасль промышленности. В непростых условиях 2020 года транспортное машиностроение региона продемонстрировало стабильность. Для обеспечения технологического перевооружения, производственной кооперации, привлечения инвестиций предлагается принять решение о создании первого промышленного кластера в нашем регионе - инновационного кластера транспортного машиностроения, - сказал Игорь Руденя.

Губернатор провел заседание правительства региона. Фото: ПТО

Как известно, в Верхневолжье неоспоримый флагман в отрасли - это Тверской вагоностроительный завод. Предприятие обеспеченно контрактами на поставки вагонов и электропоездов. Один заказ на 11 млрд 700 млн рублей на производство электричек для Подмосковья чего стоит. Он, кстати, появился у ТВЗ после посещения завода в начале 2018 года президентом.

Многие комплектующие для вагонзавода и делаются в Твери - в промышленном технопарке КСК.

Кластер как раз объединит ТВЗ и технопарк. Плюс в него войдут предприятия на базе восстанавливаемой площадки Торжокского вагоностроительного завода. Также. По информации областного правительства, планируется включить в контур кластера малые и средние промышленные предприятия Тверской области.

Кроме того, в работу будут вовлечены образовательные учреждения - Тверской государственный технический университет и Тверской машиностроительный колледж.

Зачем всё это нужно?

Как было заявлено на заседании областного правительства, создание кластера позволит еще больше локализовать в регионе отраслевые производства - от выпуска комплектующих до вагонов скоростных поездов нового поколения.

Кстати, во время недавнего рабочего визита в Тверь премьер-министра Михаила Мишустина ему показали новую разработку ТВЗ - электропоезд для пригорода «Иволга 3.0».

Премьер и губернатор побывали в кабине нового электропоезда во время посещения ТВЗ. Фото: ПТО

В ближайшее время будет направлена заявка на включение кластера транспортного машиностроения в реестр Минпромторга России. Это позволит эффективнее привлекать на развитие производств, которые войдут в кластер, федеральную господдержку. В том числе - компенсации в части уплаты лизинговых платежей, приобретения новых машин и оборудования, программного обеспечения, затрат капитального характера и по другим направлениям.

Губернатор сделал акцент еще на одном аспекте создания кластера - подготовке квалифицированных кадров для предприятий машиностроения.

- Создание кластера - это, прежде всего, возможности для обучения молодежи. Будущее за теми, кто обеспечит приток лучших кадров. В кластере должен активно работать образовательный сегмент, - подчеркнул Игорь Руденя.

Добавим, что в рамках кластера также запланировано создание Центра компетенций в области общественного транспорта и полигона для испытания высокоскоростных поездов.