Коронавирус в Твери, последние новости на 25 июля 2021: РФС разрешил ФК «Тверь» переименоваться в ФК «Волга», 11-летний мальчик травмировался от взрыва пороха

Количество заболевших коронавирусом в Тверской области продолжает увеличиваться. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 25 июля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 51 832 случая заражения (+264 за сутки).

Выздоровели 43 901 пациент (+171 за сутки). На карантине - 6626 человек (+87 за сутки).

Умерли 1305 человек (+6 ).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 17 508 случаев (+94 за сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 3911 (+12),

Ржев - 2713 (+16),

Вышневолоцкий городской округ - 2498 (+8),

Калининский район - 2232 (+19).

Кимры - 1918 (+6),

Торжок - 1886 (+5).

Данные на вечер 24 июля. Фото: Яндекс.

В Тверской области проводится массовая вакцинация. Прививку сделали 292 345 человек, за последние сутки – 4 326 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина, ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

Последние данные оперштаба.

24 июля ФК «Тверь» принимал команду из Читы. Игра проходила на фоне известия, что Российский футбольный союз разрешил нашей команде вернуть привычное название ФК «Волга».

Может быть эта эмоциональная новость не позволила нашим футболистам выиграть у «Читы», не смотря на постоянные атаки. Но и «Чита», грамотно обороняясь, не очень-то позволяла атаковать.

Одиннадцатилетний мальчик травмировался от взрыва пороха в Селижаровском районе Тверской области.

Известно, что мальчик 2010 года рождения, нашёл в заброшенном доме порох. Он его поджог, в результате чего произошёл взрыв.

Областной прокурор дал поручение разобраться во всех обстоятельствах дела.