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Происшествия24 июля 2021 17:13

Одиннадцатилетний мальчик травмировался от взрыва пороха в Селижаровском районе Тверской области

Прокуратура начала проверку
Олег ХАДАЕВ
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Даже в руках профессионалов, порох остаётся весьма опасным веществом.

Даже в руках профессионалов, порох остаётся весьма опасным веществом.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Одиннадцатилетний мальчик травмировался от взрыва пороха в Селижаровском районе Тверской области. Произошло это 23 июля. Об этом сообщается в пресс-релизе Прокуратуры Тверской области.

Провести проверку по факту ЧП дал поручение прокуратуре Селижаровского района областной прокурор Сергей Лежников.

На данный момент известно, что мальчик 2010 года рождения, нашёл в заброшенном доме порох. Он его поджог, в результате чего произошёл взрыв.

«Будет дана правовая оценка на предмет исполнения родителями и органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних», - сообщает сайт прокуратуры.

Напомним, порох — это смесь, способная к горению без доступа кислорода извне, с выделением большого количества тепловой энергии и газообразных продуктов, используемых для метания снарядов, движения ракет и в других целях.