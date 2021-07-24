Даже в руках профессионалов, порох остаётся весьма опасным веществом. Фото: Евгения ГУСЕВА

Одиннадцатилетний мальчик травмировался от взрыва пороха в Селижаровском районе Тверской области. Произошло это 23 июля. Об этом сообщается в пресс-релизе Прокуратуры Тверской области.

Провести проверку по факту ЧП дал поручение прокуратуре Селижаровского района областной прокурор Сергей Лежников.

На данный момент известно, что мальчик 2010 года рождения, нашёл в заброшенном доме порох. Он его поджог, в результате чего произошёл взрыв.

«Будет дана правовая оценка на предмет исполнения родителями и органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних», - сообщает сайт прокуратуры.

Напомним, порох — это смесь, способная к горению без доступа кислорода извне, с выделением большого количества тепловой энергии и газообразных продуктов, используемых для метания снарядов, движения ракет и в других целях.