ФК «Тверь» не смог одолеть «быков» из Читы на своём поле

"Твери" сломить "Читу" не удалось. Разошлись миром. Фото: ФК "Тверь".

Сегодня, 24 июля, футбольный клуб «Тверь» принимал на своём поле ФК «Чита», который забайкальские болельщики именуют «быки».

Для тверичан это была вторая игра в чемпионате, после победы на командой «Красава». Для «быков» - первая игра в в рамках чемпионата Олимп-Первенства России II дивизиона ФНЛ.

Погода для футбольной баталии располагала: температура +21, ветер умеренный северо-западный.

«Чита» не выглядела статистом, разрушала все атаки "Твери", проводила острые контратаки, но смогла забить только один гол.

«Тверь», не смотря на атаки, особенно в конце матча, тоже смогла забить только один гол.

«Быки» упёрлись. Счёт матча 1:1. Болельщики приветствовали команду аплодисментами.

Следующую игру ФК «Тверь» проведёт 7 августа дома, с ФК «Ленинградец».

Кстати, скоро вместо ФК «Тверь» мы увидим любимую всеми тверичанами легендарную «Волгу». РФС одобрил возвращение названия «Волга» нашему клубу.

«Волга», чьи футбольные традиции берут своё начало с 1908 года, возвращаются!

Так что с «Ленинградцем» могут сыграть уже волгари.

К слову, мало кто помнит, что футбольное покрытие для стадиона «Юность», на котором проходят домашние встречи «Твери», в своё время подарил городу владелец «Челси» Роман Абрамович.