Где сделать прививку от коронавируса в Тверской области: Все пункты вакцинации

В Тверской области работает 55 пунктов вакцинации. Сделать прививку можно по записи и без. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Твери и районах Тверской области организовано 55 пунктов вакцинации от коронавируса, действующих на базе медицинских учреждений. Прививку также можно сделать в торговых центрах Твери и в Тверском государственном цирке.

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ В БОЛЬНИЦАХ

На прививку нужно предварительно записаться. Это можно сделать по телефону 122, на портале Госуслуг, через региональную электронную регистратуру, в МФЦ или по телефонам прививочных пунктов. На вакцинацию с собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и полис медицинского страхования.

«КП»-Тверь» публикует полный список всех пунктов вакцинации Твери и области с адресами, телефонами и часами работы.

Пункты вакцинации в больницах Твери

Городская клиническая больница №1 им. В.В. Успенского. Поликлиника №1 (Беляковский пер., д. 9, каб. 8). Запись по телефонам: (4822) 34-56-21, 42-05-11. В будни – с 08:00 до 19:00, в субботу и воскресенье – с 09:00 до 15:00. Поликлиника №2 (Смоленский пер., д.34, каб. 11). Запись по телефону (4822) 32-06-88. В будни – с 08:00 до 14:00.

Городская клиническая больница №6, поликлиника №7 (бульвар Гусева, д.27). Запись через Госуслуги, электронную регистратуру и по номеру 122.

Городская клиническая больница №7, поликлиника №1 (Петербургское шоссе, д. 76/1, каб. 15). Запись по телефонам: (4822) 55-41-65, 8-900-019-98-01. В будни - с 09:00 до 17:00, в субботу – с 09:00 до 13:00.

Городская поликлиника №8 (ул. Виноградова, д.5). Запись через Госуслуги, электронную регистратуру и по номеру 122.

Клиническая больница скорой медицинской помощи, поликлиника №1 (пр-т Ленина, д.6, каб. 123). Запись по телефону (4822) 44-42-44, либо при обращении в регистратуру поликлиники, окно №4. По будням с 08:00 до 16:00.

Областная клиническая больница, поликлиника ОКБ (Петербургское шоссе, д.105 (2 этаж). Запись по телефону (4822) 77-53-03. В будни - с 8:00 до 15:00, в субботу и воскресенье – с 9:00 до 18.30.

Областной клинический лечебно-реабилитационный центр, поликлиника (ул. Горького, д. 50). Запись по телефону 8 (4822) 52-36-54. В будни с 8:00 до 17:00, в субботу и воскресенье с 8:00 до 15:00.

Центр специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева (ул. Софьи Перовской, д. 56, 2-й этаж, каб.№223 – регистратура, № 221, 224 – врач-терапевт, №220 – вакцинальный). Запись по телефонам: (4822) 75-30-53, 30-11-12. В будни - с 08:00 до 19:00.

Клиническая больница РЖД-Медицина (ул. Арсения Степанова, д. 2 А). Запись по телефону (4822) 45-23-25.

Медсанчасть МВД России по Тверской области (ул. Салтыкова-Щедрина, д. 26). Вакцинация для прикреплённых к данному медучреждению.

Медико-санитарная часть № 69 ФСИН России (ул. Вагжанова, д.19). Вакцинация для прикреплённых к данному медучреждению.

Пункты вакцинации в районах Тверской области

Андреапольская ЦРБ, поликлиника (Андреаполь, ул. Нелидовская, д. 1). Запись по телефону (48267) 3-14-83. С 08:00 до 16:00.

Бежецкая ЦРБ, поликлиника (Бежецк, ул. Льва Толстого, д. 17, каб 305 (3-й этаж). Запись по телефону (48231) 2-06-54. С 08.30 до 14:00.

Бельская ЦРБ, поликлиника (Белый, ул. Базарная, д.1, каб.9). Запись по телефону (48250) 2-23-10. В будни с 09:00 до 15:00, по выходным - по предварительной записи.

Бологовская ЦРБ, поликлиника (Бологое, ул. Красная горка, д.2, каб. 6). Запись по телефону (48238) 2-22-71. С 08:00 до 15:00.

Весьегонская ЦРБ, поликлиника (Весьегонск, ул. Чапаева, д. 2а, каб. 28). Запись по телефону (48264) 2-20-19, в будни - с 08:00 до 18:00. Вакцинация в будни - с 08:00 до 17:00, в субботу - с 09:00 до 14:00.

Вышневолоцкая ЦРБ, поликлиника №1 (Вышний Волочек, Казанский проспект, д. 121а, каб. 69). Запись по телефону (48233) 6-34-46. В будни - с 08:00 до 14:00.

Жарковская ЦРБ, поликлиника (Жарковский, ул. Советская, д. 30 каб. 8). Запись по телефону (48273) 2-11-53. Будни - с 09:00 до 16:00, по выходным - с 10:00 до 12:00.

ЦРБ ЗАТО «Озёрный», поликлиника (ЗАТО «Озёрный», ул. Александрова, д. 14, прививочный кабинет). Запись по телефону (48238) 4-10-34. В будни - с 09:00 до 15:00, в субботу и воскресенье - с 08:00 до 10:00.

Западнодвинская ЦРБ, поликлиника (Западная Двина, ул. Больничная, д. 41, каб. 9). Запись по телефону (48265) 2-13-36. В будни - с 10:00 до 19:00, в субботу и воскресенье – с 08:00 до 14:00.

Зубцовская ЦРБ, поликлиника (Зубцов, ул. Дружбы, д. 17, каб. 5). Запись по телефону (48262) 2-18-24. В будни - с 08:00 до 15:00, в субботу - с 08:00 до 13.30.

Калининская ЦРКБ, поликлиника (Тверь, пос. Химинститута, д.59, каб.№5 – процедурный, каб. №4 – осмотр врача). Запись по телефону (4822) 73-30-36. Ежедневно - с 08:00 до 18:00.

Калязинская ЦРБ, поликлиника (Калязин, ул. Урицкого, д. 14а, каб. 3). Запись по телефону (48249) 2-39-90ю В будни - с 09:00 до 18:00.

Кашинская ЦРБ, поликлиника (Кашин, ул. Вонжинская, д. 2, каб. 9). Запись по телефонам: (48234) 2-01-27, (48234) 2-06-75, (48234) 2-03-47.

Кесовогорская ЦРБ, поликлиника (Кесова Гора, ул. Советская, д. 86, прививочный кабинет). Запись по телефону (48274) 2-11-36. Ежедневно - с 09:00 до 16:00.

Кимрская ЦРБ, поликлиника (Кимры, Борковское ш., д. 10, каб.39). Запись по телефону (48236) 4-60-05. С 10:00 до 13.30.

Конаковская ЦРБ, поликлиника (Конаково, ул. Энергетиков, д. 32). Запись по телефону (48242) 4-28-80. С 09:00 до 18:00.

Краснохолмская ЦРБ, поликлиника (Красный Холм, ул. Мясникова, д.59). Запись по телефону (48237) 2-24-03. С 08:00 до 16:00.

Кувшиновская ЦРБ, поликлиника (Кувшиново, ул. 8 Марта, д. 2а, каб. 1). Запись по телефону (48257) 4-44-63. По будням - с 08:00 до 15:00.

ЦРБ Лесного района, поликлиника (Лесное, пер. Механизаторов, д. 9). Запись по телефонам: (48237) 2-24-03, (48271) 2-11-11. По будням - с 09:00 до 17:00.

Лихославльская ЦРБ, поликлиника №1 (Лихославль, ул. Первомайская, д.29). Запись по телефону (48261) 3-53-28. Ежедневно - с 08:00 до 17:00.

Максатихинская ЦРБ, поликлиника (Максатиха, ул. Красноармейская, д. 25, каб. 15, вход со стороны СМП). Запись по телефонам: (48253) 2-13-44 (в будни - с 09:00 до 15:00), (48253) 2-19-98 (в субботу - с 10:00 до 12:00).

Молоковская ЦРБ, поликлиника (Молоково, ул. Ленина, д.3, каб. 25). Запись по телефонам: (48275) 2-14-07 (для жителей посёлка), (48275) 2-11-79 (для сельских жителей). В будни - с 09:00 до 17:00, в выходные – в индивидуальном порядке при обращении к дежурному врачу.

Нелидовская ЦРБ, поликлиника (Нелидово, ул. Больничная, д.4, каб.53 – осмотр терапевта, каб. 31 – вакцинация). Запись по телефонам: (48266) 5-24-31 (с 09:00 до 15:00), 8-963-154-29-95 (с 09:00 до 18:00). Вакцинация ежедневно - с 12:00 до 17:00.

Оленинская ЦРБ, поликлиника (Оленино, ул. Больничная, д. 5). Запись по телефону 8-915-717-01-56. В будни - с 08.30 до 16:00.

Осташковская ЦРБ, поликлиника (Осташков, Ленинский пр-т, д. 117, каб. 11). Запись по телефонам: (48235) 5-04-07, 5-12-51. В будни - с 8:00 до 19:00, в субботу и воскресенье – с 08:00 до 14:00.

Пеновская ЦРБ, поликлиника (Пено, ул. Советская д. 10, каб.11). Запись по телефону: (48230) 2-39-91.

Рамешковская ЦРБ, поликлиника (Рамешки, ул. Пионерская, д. 1, каб. 44). Запись по телефону (48244) 2-11-42. Ежедневно - с 09:00 до 17:00.

Ржевская ЦРБ, поликлиника (Ржев, ул. Грацинского, д.30, каб. 120). Запись по телефону (48232) 3-19-51 . С 08:00 до 15:00.

Сандовская ЦРБ, поликлиника (Сандово, ул. Софьи Кочуровой, д. 10, каб. 26). Запись по телефону (48272) 2-12-44. Ежедневно с 08:00 до 18:00.

Селижаровская ЦРБ, поликлиника (Селижарово, ул. Карла Маркса д. 19, кааб. 13 – осмотр фельдшером, каб.17 - вакцинация). Запись по телефону (48269) 2-21-69. По будням - с 08.30 до 15:00.

Сонковская ЦРБ, поликлиника (Сонково, ул. Больничный городок, д. 10). Запись по телефону (48246) 2-10-94. Ежедневно - с 10:00 до 13:00.

Спировская ЦРБ (Спирово, ул. Проезжая, д.10). Запись по телефону (48276) 2-11-03. Понедельник - четверг - с 08:00 до 17:00, пятница - с 08:00 до 17:00.

Старицкая ЦРБ (Старица, ул. Коммунистическая, 41). Запись по телефону: 8-910-933-18-72. С 09:00 до 16:00.

Торжокская ЦРБ, поликлиника (Торжок, ул. Некрасова, д. 21, каб. 106). Запись по телефону (48251) 9-81-82. С 08:00 до 12:00.

Торопецкая ЦРБ, поликлиника (Торопец, ул. Ленина, д.25, каб. 1). Запись по телефону (48268) 2-18-73. С 10:00 до 12:00.

Фировская ЦРБ, поликлиника (Фирово, ул.Больничный городок, д. 2, каб. 9). Запись по телефону (48239) 3-11-11. По будням - с 08:00 до 17:00.

Медсанчасть № 57 Федерального медико-биологического агентства, поликлиника (Конаковский район, пгт Редкино, ул. Гагарина, д. 14). Вакцинация для пациентов, прикрепленных к больнице.

Медсанчасть № 139 Федерального медико-биологического агентства, поликлиника (пос. Солнечный, ул. Новая, д. 49). Вакцинация для пациентов, прикрепленных к больнице.

Медсанчасть № 141 Федерального медико-биологического агентства, поликлиника (Удомля, ул. Энтузиастов, д. 13). Вакцинация для пациентов, прикрепленных к больнице.

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ В ТЦ И ТВЕРСКОМ ЦИРКЕ

В торговых центрах Твери, а также в цирке, тоже можно сделать прививку от коронавируса. В этих пунктах вакцинации принимают без записи, в порядке живой очереди. Отметим, очереди там иногда выстраиваются большие. Поэтому, если у вас есть выходной в будний день, выбирайте для прививки время, когда большинство людей находится на работе.

Для вакцинации в этих пунктах также необходимы паспорт, СНИЛС и полис медицинского страхования. Перед прививкой вас осмотрит врач. Для работы в ТЦ отряжают квалифицированных медиков из тверских больниц. Вакцинация проводится по всем правилам. Вакцина доставляется и хранится при соблюдении необходимых технических условий.

Пункт вакцинации в ТЦ «Вавилон» (бул. Цанова, 8). По будням - с 12:00 до 20:00. Приём ведут медики Клинической больницы скорой медицинской помощи.

Пункт вакцинации в ТЦ «РИО» (пл. Гагарина, 5). По будням с 10:00 до 20:00, с перерывом с 14:00 до 15:00. В выходные – с 11:00 до 18:00, без перерывов. Приём ведут медики Городской клинической больницы №1.

Пункт вакцинации в торговом парке №1 (Октябрьский пр-кт, 101). По средам с 14:00 до 18:00 и субботам с 10:00 до 14:00. Приём ведут медики Городской клинической больницы №6.

Пункт вакцинации в ТЦ «Рубин» (пр-кт Калинина, 15, второй этаж). Ежедневно с 13:00 до 19:00. Приём ведут медики Областной клинической больницы.

Пункт вакцинации в Тверском государственном цирке (Тверская площадь, 2а). По понедельникам и вторникам - с 12:00 до 16:00.