Борец с раком из Твери продолжает мотивировать других онкобольных не терять вкус к жизни

Артем своим примером воодушевляет других онкобольных. Фото: VK/Артем Алискеров

«Твои советы многим нужны... Ведь они правильны для любой ситуации...» «Артём, советы твои очень верные и ценные». «Да, главное - мыслить позитивно!» Это лишь малая часть отзывов на посты Артема Алискерова в соцсети, которые мотивируют не сдаваться и правильно бороться с онкологией. Артем сам встретился с болезнью лицом к лицу, он борется с раком. Напомним, «КП»-Тверь» уже не раз писала (например, можно прочитать здесь или здесь) про этого несгибаемого жизнелюбивого человека…

Артем своим примером пытается воодушевить других. К примеру, он, борясь с раком крови, взял да и пробежал 10-километровый марафон. Свою медаль участника забега Артём посвятил всем врачам, которые помогают ему.

На 10-километровой дистанции Артёма (на фото слева) поддерживал его друг. Фото: Наталья Тихонова

А в октябре он исполнил другую свою задумку: открыл мотивирующий канал «Движение вверх» на Youtube. О том, как Артем создает ролики и кто ему помогает, ждите публикацию чуть позже. Сейчас о другом…

С 19 января Артем выложил на своей странице в соцсети три очень мощных поста. В них он на основе своего опыта дает сильнейший посыл онкобольным. Это дорогого стоит.

Как Артем говорил «КП»-Тверь, им движет желание дать другим больным раком некий «глоток свежего воздуха в начале определенного пути», чтобы они «были настроены на победу, чтобы мозг был заряжен на борьбу и на позитив».

Он начинает с первого дня постановки диагноза «рак». Первый день у человека для того, чтобы плакать, кричать. Этот этап принятия неизбежного придется пройти.

- Надо осознать, что все планы придется отложить, а то и отменить вовсе. Сегодня надо понять и принять то, что будет сложно, непросто, тяжело, больно, но цель одна - надрать задницу болячке. Какая бы стадия ни была предварительно поставлена, вы будете жить, - пишет Артем.

Но второй день - уже не время для истерик.

- Он должен стать рациональной точкой отсчета, максимально, насколько это возможно. Сейчас не время ковыряться в том, за что да почему. Это уже есть, и надо что-то делать! Больше себя не жалеем, необходимо спасать свою жизнь: времени мало, права на ошибку больше нет! Начало лечения - это сейчас самое важное, - наставляет Алискеров, а он знает, о чем говорит.

Обращается Артем и к родным тех, кого настигла онкология:

- Когда вы узнали о диагнозе вашего родного человека - не истерить! Никаких слез и обращений как к инвалиду с самого начала пути и на всем протяжении. Иногда вам будет намного сложнее, чем больному, особенно если вы родитель, супруг или ребёнок! Всю трансформацию от живого к полумертвому и обратно к здоровому вы пройдёте вместе…Никаких слез, истерик, слов отчаяния и разговоров о смерти! Понятно, что легко сказать - сложно сделать!

Главный посыл Артема таков: «Твоя история - это жить».

- Это не последние посты, из этого цикла моих советов, напутствий я собираюсь выпустить еще как минимум два, - поделился с нами Артем.

Так держать!