Коронавирус в Твери, последние новости на 19 июля 2021: Победа над "Красавой" и скромный День города с салютом

Наши футболисты преподнесли подарок городу на праздник. и салют все же состоялся. Фото: ФК "Тверь/скриншот/Татьяна Румянцева/коллаж

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 19 июля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 50 224 случаев заражения (+268 за сутки).

Выздоровели 42 994 пациента (+ 79 за сутки).

Умерли 1275 человек (за последние сутки смертей не зафиксировано).

На изоляции на сегодняшний день остаются 5955 больных (+189 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 16 894 случаев (+80 за сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 3786 (+13),

Ржев - 2624 (+12),

Вышневолоцкий городской округ - 2461 (+4),

Калининский район - 2137 (+16).

Кимры - 1869 (+11),

Торжок - 1852 (+10).

Графика: Яндекс

В Тверской области проводится массовая вакцинация. Прививку сделали 267 456 граждан, за последние сутки - 1235 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

18 июня в Твери отмечали День города. Праздник провели весьма скромно, без массовых концертов и гуляний. Программу усекли из-за третьей волны коронавируса.

Было организовано несколько пешеходных экскурсий по Твери, проведены парусная регата и соревнования по гребле на Волге, а также другие спортивные мероприятия с ограниченным количеством зрителей. Час на в акватории великой русской реки на теплоходе играл оркестр.

Официозная часть включила в себя возложение цветов к памятнику святому князю Михаилу Тверскому и награждение некоторых достойных граждан города в музейно-выставочном центре.

Там же работали бесплатные выставки, плюс еще одна экспозиция, посвященная все тому же Михаилу Тверскому, открылась в перголе на набережной Степана Разина.

Жители гадали, будет или нет в этот раз салют? Дело в том, что в официальной программе праздника его не значилось. Но салют все же состоялся. Его дали в 22:30.

18 июля же подарок городу на его день рождение преподнесла футбольная команда "Тверь". В первом матче нового сезона второй лиги ФНЛ наши футболисты дома, на стадионе "Юность" принимали ФК "Красава". Этот клуб организовал известный блогер Евгений Савин. В итоге красавчиками оказались игроки "Твери". Они одержали уверенную победу со счетом 3:1.

Графика: ПТО

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