ФК "Тверь" в первом матче нового сезона обыграла команду звезды Youtube Евгения Савинова

Наша команда встретилась с "Красавой". Фото: Youtube/ФК "Тверь"/скриншот

Сегодня вечером футбольный клуб "Тверь" принимал дома на стадионе "Юность" дебютанта второго дивизиона ФНЛ ФК "Красаву". Это был первый матч нового, второго для нашей команды сезона.

Напомним, что по итогам прошлого сезона тверской клуб завоевал бронзу, а главный тренер "Твери" был признан лучшим специалистом лиги. Наши футболисты показали очень хороший футбол для дебютанта. Команда была образована только вы прошлом году.

Первый матч нового сезона клуб провел провел уверенно.

Нашим соперником стала команда, которую организовал экс-футболист, популярней блогер с 1,3 подписчиками на Youtube Евгений Савин. Собственно ег канал так и называется "Краксава".

Евгений Савин на трибуне. Фото: Youtube/ФК "Тверь"/скриншот

Евгений приехал в Тверь поддержать своих. Но быстро был расстроен нашими футболистами.

Уже на 14-й минуте блестящим обводящим ударом со штрафного над стенкой гол забил 23-летний нападающий "Твери" Игорь Турсунов.

Однако через минуту "Красава" отыгрылась. Капитан команды Дмитрий Переверзев замкнул прострел на дальнем углу.

Впрочем, тверичане быстро восстановили свое преимущество. На 22 минуте после тонкого паса в разрез по центру от Дмитрия Стародуба новичок команды Никита Еременков реализовал выход один на один с воротарем, спокойно катнув мяч в угол. Тут, конечно, здорово, как заправский распасовщик, сыграл Стародуб.

Празднование первого гола "Твери" в новом сезоне. Фото: Youtube/ФК "Тверь"/скриншот

На 40 минуте "Тверь" забила третий раз. Отличился Даниил Мартовой, еще один новичок клуба. Он затолкал мяч в ворота порсле быстрой контратаки нашей команды.

Меж тем в первом тайме комментатор матча и пресс-аташе "Твери" Дмитрий Герасимов обратил внимание на то, что наша команда вышла в форме с новым логотипом с характерной буквой "В" - напоминанием и данью уважения около 60 лет представлявшей наш регион в профессиональном футболе "Волге".

Дмитрий оговорился, что по его сведениям, команда "Тверь" скоро будет переименована в "Волгу" - уже подана соответствующая заявка.

Вернемся к матчу. Во втором тайме у обоих команд были хорошие атаки и моменты, но больше голов болельщики не увидели.

В целом "Тверь" смотрелась солидней, больше контролировала мяч, много атаковала, а также следуя современным тенденциям футбола старалась прессинговать соперника очень высоко.

Так что это наша заслуженная победа. С почином. Так держать, "Тверь"! Оле-оле-оле!