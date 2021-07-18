В День города в Твери все-таки будет салют

День города завершится праздничным финальным аккордом.
Фото: Анна СМИРНОВА
Сегодня, 18 июля, Тверь отметила день города. Было официально подтверждено, что столице Верхневолжья исполнилось 886 лет.
Празднование Дня города из-за третьей волны коронавируса и роста количества заболевших в регионе провели скромно, горадминистрация решила не устраивать масштабных концертов и гуляний.
Обошлись спортивными соревнованиями с малым количеством зрителей, сыгравшим для тверитян оркестром на теплоходе в акватории Волги, выставками и экскурсиями.
Горножан волновал вопрос: "А будет ли всё-таки салют?" В программе, которую обнародовали за два дня до праздника, он указан не был.
"КП"-Тверь" по своим источникам узнала ответ.
Салют всё же будет дан.
Ждите его в 22:30.