В День города в Твери все-таки будет салют

День города завершится праздничным финальным аккордом. Фото: Анна СМИРНОВА

Сегодня, 18 июля, Тверь отметила день города. Было официально подтверждено, что столице Верхневолжья исполнилось 886 лет.

Празднование Дня города из-за третьей волны коронавируса и роста количества заболевших в регионе провели скромно, горадминистрация решила не устраивать масштабных концертов и гуляний.

Обошлись спортивными соревнованиями с малым количеством зрителей, сыгравшим для тверитян оркестром на теплоходе в акватории Волги, выставками и экскурсиями.

Горножан волновал вопрос: "А будет ли всё-таки салют?" В программе, которую обнародовали за два дня до праздника, он указан не был.

"КП"-Тверь" по своим источникам узнала ответ.

Салют всё же будет дан.

Ждите его в 22:30.