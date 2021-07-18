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Общество18 июля 2021 22:01

В День города в Твери все-таки будет салют

Праздник провели без массовых гуляний, но фейерверк состоится
Александр ЖМУЛИНАлександр ЖМУЛИН
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День города завершится праздничным финальным аккордом.

День города завершится праздничным финальным аккордом.

Фото: Анна СМИРНОВА

Сегодня, 18 июля, Тверь отметила день города. Было официально подтверждено, что столице Верхневолжья исполнилось 886 лет.

Празднование Дня города из-за третьей волны коронавируса и роста количества заболевших в регионе провели скромно, горадминистрация решила не устраивать масштабных концертов и гуляний.

Обошлись спортивными соревнованиями с малым количеством зрителей, сыгравшим для тверитян оркестром на теплоходе в акватории Волги, выставками и экскурсиями.

Горножан волновал вопрос: "А будет ли всё-таки салют?" В программе, которую обнародовали за два дня до праздника, он указан не был.

"КП"-Тверь" по своим источникам узнала ответ.

Салют всё же будет дан.

Ждите его в 22:30.