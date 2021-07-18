В сети появилось видео проезда на дрезине по трамвайным рельсам в Твери

По трамвайным рельсам с ветерком. Фото: Youtube/«Широко Шагая»/скриншот

Идет третий год, как в Твери не ездят трамваи. Многие линии трамвайные пути демонтированы, но кое-где рельсы еще сохраняются. По одному такому пути на дрезине проехались создатели Youtube-канала «Широко Шагая» выложили видео об этом в сеть.

Ребята едут на дрезине от центра по Чайковскому проспекту до вокзала и обратно до площади Капошвара. Есть в видео-ролике и эпизод с посещением бывшего трамвайного парка. Там царит запущение и разруха. Парк, мягко сказать, находиться в плачевном состоянии.

В депо царит полная разруха. Фото: Youtube/«Широко Шагая»/скриншот

В видео есть размышления о печальной судьбе этого экологически чистого вида транспорта в столице Верхневолжья. Представлены мнения прохожих. Кто-то говорит, что трамвай нужен городу, кто-то выступает резко против.

Напомним, что трамвайное движение было прекращено в Твери 14 ноября 2018 года. Как тогда официально сообщалось, до обследования путей и принятия дальнейшего решения...

Однако, тверской трамвай начал умирать гораздо раньше - во второй половине 90-х годов. Уже тогда в городе было прекращено движение по нескольким путям. Сначала - в 1997-м - от проспекта Калинина до Тверского проспекта (по улице Софьи Перовской и части Советской), затем ещё и по улице Вагжанова, а также от Смоленского переулка до Тверского проспекта...

117 лет жители города ездили на трамваях на работу и домой, по делам и на свидания... Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В 2015 году, правда, промелькнула надежда. В городе появились современные шустрые City Star. Тогда же был восстановлен маршрут №14 от Республиканской улицы до вокзалов, но действовал он всего лишь несколько месяцев...

Периодически областное руководство делится планами по частичному восстановлению трамвайного движения в городе. Так, эта тема была поднята и во время недавнего рабочего визита в Тверь премьер-министра Михаила Мишустина. Речь на данный момент пока идет о запуске двух маршрутов - №5 и №11. Ролик с проездом по трамвайным рельсам в Твери на дрезине мы из-за промелькнувшего там матерка (плохо запиканного) выложить у себя не можем. Смотрите его здесь.

СПРАВКА КП

Первый трамвайный вагончик в Твери был пущен 28 августа 1901 года. Единственные на то время в городе пути связывали Восьмиугольную площадь (речь идет о Ленинской), Морозовский городок и железнодорожный вокзал. Постепенно город прирастал трамвайными линиями. Активно трамвайное движение развивалось в советские времена, особенно в 1950-1970-е годы.

В микрорайон Южный, правда, рельсы проложили только в конце 1980-х.

Последняя трамвайная линия была открыта в городе в 1993 году. Это был маршрут №18 (Кольцевая – ДСК).

В том же 1993-м по трамвайным линиям Твери ходило 248 вагонов. Это были «Татры».