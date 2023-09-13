Жители Аввакумово, куда завезли зловонный мусор, рисковали отравиться опасными веществами

"КП"-Тверь" побывала на месте, где ранее обнаружили свалку, источающую ядовитый запах. Фото: Виктория ТУШКОВА

«Уютно-то как! И не пахнет ничем», - первое, о чём подумалось, когда мы вышли из машины на одной из улочек посёлка Аввакумово, что под Тверью. Здесь тишь да гладь. Нормальные дороги, с любовью обихоженные клумбы у пятиэтажек, большой и просторный сетевой магазин в двух шагах. Но несколько дней назад жители посёлка начали бить тревогу. Соцсети заполонили жалобы на едкий запах аммиака.

Во всём местные винили собственника, который разрабатывает рядом свою землю. Дескать, он завёз на территорию какие-то ядовитые отходы. Чтобы разобраться, что произошло и не грозит ли жителям уютного Аввакумово экологическая катастрофа, «КП»-Тверь» отправилась на место событий.

Многоквартирные дома и коттеджи находятся совсем рядом с местом, куда привезли зловонный мусор. Фото: Виктория ТУШКОВА

ВЫВОЗЯТ ЗЕМЛЮ, ЗАВОЗЯТ МУСОР

Участок, на который привезли что-то источающее резкий запах, нам показала местная жительница и активистка Анна Николаевна.

- Это вот там, недалеко. Земля выкуплена кем-то. Хозяин там что хочет, то и делает. Летом начал что-то копать. А потом стал вывозить землю. Там чернозём. Вывозил на продажу, наверное. И яму, которая образовалась, заполняли каким-то хламом, я из окна видела. А рядом, кстати, ручей, - рассказала женщина. - Потом люди учуяли запах, то есть туда привезли отходы какие-то. И у людей, которые ближе к этому месту живут, в коттеджах, даже глаза слезились!

Как пройти к злополучному месту показала жительница посёлка. Фото: Виктория ТУШКОВА

О назначении участка, на котором ведутся работы, Анна Николаевна ничего не знает,но уверена: сейчас он разрабатывается, чтобы вывезти ценную землю. А вот чем заполняют образовавшиеся ямы - вопрос…

Миновав пятиэтажки, мы спустились к коттеджам, за которыми располагается «аммиачный» пустырь. По дороге встретилась жительница одного из крайних домов. Женщина с младенцем в коляске представилась Екатериной. Она спешила, но кое-что успела сообщить:

- Это застройщик тут работает. Тут будет ещё один таунхаус. Земля под блочную застройку. Да, вывозят торф. А для строительства привозят сюда всякую, извините, каку.

- Действительно пахло у вас тут?

- Чуть не задохнулись! Слёзы у всех были. И мы-то ещё ничего, а вот люди ниже - вообще... Дети… Ужас, всем было плохо.

Женщина также добавила, что, когда поднялся шум и на место приехали разные службы и МЧС, застройщик выкопал зловонный мусор и куда-то его увёз. Но весь ли?

ЗЛОВОННЫЕ ОТХОДЫ НА БЕРЕГУ РУЧЬЯ

Спустившись к перекопанному пустырю, аммиачной вони мы не почувствовали. Да и вообще после запахов, источаемых луговой травой и молодыми сосенками (прямо у места будущей застройки есть маленький кусочек настоящего загородного рая), казалось, что не пахнет ничем. Разве что пылью.

Дорога покрыта едкой тёмной пылью. Фото: Виктория ТУШКОВА

Её тут в избытке. Пыль лежит уже на грунтовой дороге, ведущей к злосчастному месту мимо жилых коттеджей. Пыль странная: тёмно-тёмно-серая и очень едкая. Текстильные кроссовки моментально окрасились в цвет дороги.

Пустырь выглядит диковато. Часть территории похожа на мусорку, которую сровняли с землёй: везде осколки, куски кирпича и досок, пластик, старый ботинок какой-то валяется.

Территория тут напоминает помойку, которую сровняли с землёй. Фото: Виктория ТУШКОВА

Посередине, на возвышении, одиноко стоит большая берёза в жёлтом осеннем убранстве. Дерево почему-то оставили, но вокруг действительно шла разработка грунта. Зияют две глубокие ямы, заполненные грязной водой: ручей совсем рядом. Фактически работы ведутся прямо на нём. Ручей тоже грязный. А между тем, по словам местных жителей, он впадает в Оршу - приток великой Волги.

Две раскопанные ямы заполнены грязной водой. Совсем рядом, за берёзой, течёт ручей. Фото: Виктория ТУШКОВА

КАРБИД КАЛЬЦИЯ?

Нарушений законодательства в плане застройки тут, судя по всему, нет (если на участке действительно планируется строительство). Согласно данным публичной кадастровой карты, территория находится в категории «земли поселений (земли населённых пунктов), блокированная жилая застройка». Но вот как эта застройка ведётся?

В этом предстоит разобраться соответствующим органам. Выездное обследование тут уже провели специалисты Росприроднадзора.

«Предварительно, отходы содержат карбид кальция. Окончательные выводы о причинённом природе вреде сделаем по результатам лабораторных исследований. Загрязнитель будет привлечён к ответственности», - сообщила глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова.

Карбид кальция - самый ядовитый среди всех неорганических производных кальция. Это вещество отнесено к первому классу опасности. А технический карбид кальция может быть загрязнён фосфидом и сульфидом кальция, которые при взаимодействии с водой также выделяют ядовитые вещества.

Всё это, без преувеличения, очень опасно. Яды способны воздействовать на нервную систему, внутренние органы, приводить к тяжелейшим отравлениям. А люди живут совсем рядом. Кроме того, на этом самом месте планируются другие жилые постройки.

Окончательные выводы о загрязнении земли можно будет делать по итогам экспертизы Росприроднадзора. По заявлению главы федерального ведомства, она взяла ситуацию в Аввакумово под личный контроль.