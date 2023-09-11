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НовостиОбщество11 сентября 2023 15:08

В деревне Аввакумово под Тверью обнаружена свалка опасных химикатов

В деревне Аввакумово под Тверью обнаружена свалка опасных отходов
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Аввакумово обнаружили свалку опасных химикатов Фото: https://vk.com/vktver

В Аввакумово обнаружили свалку опасных химикатов Фото: https://vk.com/vktver

В деревне Аввакумово в Калининском округе Тверской области обнаружена свалка опасных химикатов.

Выездное обследование провели специалисты Росприроднадзора по информации природоохранной прокуратуры.

"Специалисты ЦЛАТИ отобрали пробы - предварительно, отходы содержат карбид кальция. Окончательные выводы о причинённом природе вреде сделаем по результатам лабораторных исследований. Сейчас устанавливаем собственника земельного участка. Загрязнитель будет привлечён к ответственности", - написала в соцсети глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова. Ситуация в Аввакумово находится под ее личным контролем.

Напомним, что 9 сентября, жители деревни пожаловались на сильный запах аммиака. Многим стало плохо. 10 сентября представители природоохранной прокуратуры и ГУ МЧС России по Тверской области выезжали на место, взяли пробы грунта и воздуха.