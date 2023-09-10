В Аввакумово под Тверью жители жалуются на сильный запах аммиака

На место с проверкой выезжали соответствующие ведомства. Фото: https://vk.com/vktver

9 сентября вечером в Аввакумово под Тверью местные жители почувствовали сильнейший запах аммиака. Сообщается, что многим стало плохо. Было принято решение вызвать спецслужбы. Замеры воздуха показали большое превышение вредных веществ. Об этом очевидцы сообщают в паблике "Тверь.ВКонтакте".

Местные жители уточняют, что 10 сентября приехали представители природоохранной прокуратуры и ГУ МЧС России по Тверской области и взяли пробы грунта и воздуха.

Причина загрязнения воздуха в настоящий момент неизвестна. Жители сельского поселения выдвигают предположения и обвинения, впрочем, это должны подтвердить или опровергнуть соответствующие ведомства.

Пока никаких официальных комментариев не поступало.