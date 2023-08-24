Улицу имени композитора Мусоргского в Твери переименовали в «улицу Мусорского»

Табличку с "улицей Мусорского" уже поменяли, но ещё утром 24 августа она была такой. Фото: Виктория ТУШКОВА

Говорят, Модест Петрович Мусоргский никогда не делал набросков. Даже самые глобальные свои произведения типа «Бориса Годунова» или «Хованщины» он долгое время обмозговывал, а потом писал - сразу целиком и начисто. Гений.

Такой подход к работе (без набросков да начисто) иные деятели практикуют и сегодня. Хотя лучше бы семь раз отмерить…

ЗА МОДЕСТА ОБИДНО!

Вот и вышло, что в Твери вдруг обнаружилась улица Мусорского. То есть того самого Мусоргского, но с пропущенной буквой «г». Адресная табличка с нелепейшей ошибкой красовалась на доме №8.

За что же так с композитором? Фото: Виктория ТУШКОВА

За что так с Модестом Петровичем? Современники его признали не сразу, а теперь и потомки, которые в гениальности Мусоргского давно не сомневаются, вдруг сунули композитору такую шпильку. Тем паче, что дом №8 по улице «Мусорского» большой. Помимо жилых квартир располагаются в нём медицинская лаборатория, клиника, зоомагазин и рекламная контора. И никто этим позорным аншлагом не возмутился.

Похвально одно: в тот же день, когда соцсети начали возмущаться по поводу досадного ляпа, табличку сняли и заменили.

«Управляющая компания недавно меняла эту табличку. И сегодня её сняли и заменили опять», - сообщили «КП»-Тверь» в городской администрации.

Но… нужно бы всё-таки макеты городских указателей отправлять на какую-то ещё проверку после всех согласований, раз никто такие корявые ошибки не замечает. Ведь сколько таких примеров в городе уже было… А давайте-ка вспомним.

ОТ «ПЛОШАДИ» ДО «IXX»ВЕКА

За примерами далеко ходить не надо. В мае этого года Тверскую площадь, что в центре, переименовали в обидную «плошадь». Ошибка вкралась в дорожный указатель и табличку на автобусной остановке.

Ещё была история с указателем «Стела «Город воинской Славы». В табличке, которая, к счастью, давно заменена, умельцы сделали две ошибки на три слова. Было написано «Стелла Город воиской Славы».

Да что там указатель! На самой стеле изготовители умудрились вставить лишнюю букву «в» в слово «участвовали»: «Тысячи тверитян учаВствовали в сражениях против наполеоновской армии» - гласили слова, выбитые на барельефе. А ещё в одном месте пропустили запятую.

А помните ещё один памятник - Михаилу Ярославичу Тверскому, святому князю? Когда памятник открыли, образованная общественность ахнула: Михаил ЯрославОВич… Конечно, живи князь сегодня, быть ему Ярославовичем. Но не в тринадцатом веке, когда он родился. Ошибка, кстати, мозолила глаза историкам почти семь лет, пока не была исправлена.

Или случай с Двором Пролетарки в 2019 году. Умельцы, смастерившие информационный указатель, перенесли время создания архитектурного комплекса в несуществующий век. «Двор Пролетарки» (историко-архитектурный комплекс IXX - нач. XX вв.)» - значилось на табличке. Римская девятнадцать (XIX) превратилась в IXX. Такое «число» вообще не поддаётся правилам римского исчисления.

И это не все примеры. Всего, как говорится, не упомнишь.

Может, стоит дать подзаработать студентам филфака? Пусть сидят да макеты городских аншлагов, готовящихся к изготовлению, проверяют. Им - прибавка к стипендии. Городу - грамотные указатели. Ну а Модесту Петровичу - наше вечное почтение. Пойти что ли «Годунова» или «Женитьбу» послушать...

СПРАВКА «КП»

Модест Петрович Мусоргский родился в селе Карево Торопецкого уезда Псковской губернии. Ныне это Торопецкий район Тверской области. То есть композитор может условно считаться нашим земляком.

Улица Мусоргского получила своё современное имя в далёком 1939 году в честь 100-летия со дня рождения Модеста Петровича. Одновременно улица, бывшая до того момента переулком, была продлена.

Сегодня на улице Мусоргского стоит музыкальная школа № 2 (точнее, школа искусств) - весьма символично.