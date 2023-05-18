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НовостиОбщество18 мая 2023 6:31

В Твери появился дорожный указатель, на котором "Тверскую площадь" снова написали с ошибкой

Табличка висит на пересечении улицы Советской с Волжским проездом
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Указатель с ошибкой висит на пересечении улицы Советской с Волжским проездом

Указатель с ошибкой висит на пересечении улицы Советской с Волжским проездом

Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Внимательные жители Твери снова заметили ошибку в названии Тверской площади. На этот раз "Тверская плошадь" появилась на дорожном указателе с названием улиц и площадей. Табличка висит на пересечении улицы Советской с Волжским проездом.

На той же табличке площадь Мира написана правильно.

Напомним, что неделю назад "Тверская плошадь" была замечена на автобусной остановке у цирка. Ошибку допустили в названии остановки.