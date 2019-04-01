Информационная табличка отправила тверской Двор Пролетарки в несуществующее время

«Римские обозначения чисел известны ныне лучше, чем любая другая древняя система исчисления» - сообщает известная электронная энциклопедия. Но и тут не без исключений: авторы городских информационных указателей с древними цифрами оказались плохо знакомы. Иначе сложно объяснить казус, обнаруженный во Дворе Пролетарки.

«Двор Пролетарки» (историко-архитектурный комплекс IXX - нач. XX вв.)» - гласит указатель. Римская девятнадцать (XIX) превратилась во что-то непонятное - IXX, не поддающееся правилам римского исчисления. Похоже, те, из-под чьего пера вышел этот указатель, очень плохо учились в младших классах, ведь римские цифры проходят именно тогда.

Вот и стоят, из последних своих сил противясь времени, почти несуществующие, потому что забытые всеми, дома Двора Пролетарки, которые появились в несуществующем, если верить указателю, веке. Символично вышло.

Дома Двора Пролетарки появились в несуществующем, если верить указателю, веке.Фото: Виктория ТУШКОВА

СПРАВКА КП:

В римской системе счисления для записи чисел используются буквы латинского алфавита:

1 - I, 5 - V, 10 - X, 50 - L, 100 - C, 500 - D и 1000 - M.

Для записи больших чисел необходимо сначала записать число тысяч, затем сотен, затем десятков и, наконец, единиц. При этом, если большая цифра стоит перед меньшей, то они добавляются, если же меньшая – перед большей, то меньшая вычитается из большей. Последнее правило применяется во избежание четырёхкратного повторения одной цифры.