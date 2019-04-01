2019-04-01T13:15:59+03:00
Общество

Информационная табличка отправила тверской Двор Пролетарки в несуществующее время

В городе активно обсуждают нелепую ошибку, обнаруженную на дорожном указателе
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Как долго "украшает" улицу этот указатель - неизвестно.Как долго "украшает" улицу этот указатель - неизвестно.Фото: Виктория ТУШКОВА
Изменить размер текста:

«Римские обозначения чисел известны ныне лучше, чем любая другая древняя система исчисления» - сообщает известная электронная энциклопедия. Но и тут не без исключений: авторы городских информационных указателей с древними цифрами оказались плохо знакомы. Иначе сложно объяснить казус, обнаруженный во Дворе Пролетарки.

«Двор Пролетарки» (историко-архитектурный комплекс IXX - нач. XX вв.)» - гласит указатель. Римская девятнадцать (XIX) превратилась во что-то непонятное - IXX, не поддающееся правилам римского исчисления. Похоже, те, из-под чьего пера вышел этот указатель, очень плохо учились в младших классах, ведь римские цифры проходят именно тогда.

Вот и стоят, из последних своих сил противясь времени, почти несуществующие, потому что забытые всеми, дома Двора Пролетарки, которые появились в несуществующем, если верить указателю, веке. Символично вышло.

Дома Двора Пролетарки появились в несуществующем, если верить указателю, веке. Фото: Виктория ТУШКОВА

Дома Двора Пролетарки появились в несуществующем, если верить указателю, веке.Фото: Виктория ТУШКОВА

СПРАВКА КП:

В римской системе счисления для записи чисел используются буквы латинского алфавита:

1 - I, 5 - V, 10 - X, 50 - L, 100 - C, 500 - D и 1000 - M.

Для записи больших чисел необходимо сначала записать число тысяч, затем сотен, затем десятков и, наконец, единиц. При этом, если большая цифра стоит перед меньшей, то они добавляются, если же меньшая – перед большей, то меньшая вычитается из большей. Последнее правило применяется во избежание четырёхкратного повторения одной цифры.

Жители Двора Пролетарки не обращают на указатель особого внимания. Фото: Виктория ТУШКОВА

Жители Двора Пролетарки не обращают на указатель особого внимания.Фото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Государство извинилось перед героем статьи Политковской: офицер более 20 лет пытался доказать свою невиновность
Двадцать четыре года назад капитан Сергей Школьный не стал умалчивать о чудовищной истории двух военнослужащих, которые отморозили себе ноги и написал рапорт министру обороны. После этого его уволили из армии и обвинили в подкупе солдат
Калининская АЭС: около 200 работников приняли участие в плановой тренировке по защите персонала в условиях нештатной ситуации
Готовность персонала к действиям в случае возникновения нештатной ситуации стала главной темой тренировки, которая прошла на Калининской АЭС 29 марта 2019 года.
Новости 24
Пётр Пырх возглавит Управление МВД по Тверской области
Мужчина похитил металлические трубы из подвала общежития в Тверской области
Уникальный 16-метровый свиток появился в музее усадьбы Степановское-Волосово Тверской области
Второй экзамен в рамках досрочного периода ЕГЭ состоялся в Тверской области
Годовалый ребенок пострадал в аварии на площади Капошвара Твери
Вирусы гриппа и ОРВИ уходят из Тверской области
Спасатели в Тверской области помогли рыбаку, который провалился на тонком льду
Обновлённое хирургическое отделение открыли в посёлке Пено Тверской области
Стали известны победители Международного конкурса «Парад планет» в Твери
Более 40 тысяч школьников Тверской области будут писать всероссийские проверочные работы
На месяц вводятся ограничения движения грузовиков по Тверской области
Иномарка после аварии вылетела в кювет, перевернулась и врезалась в дерево в Твери
Сирота из Тверской области через прокуратуру и суд пытается отстоять свои права
Новая школа в "Юности" Твери рассчитана на 560 ученических и 80 дошкольных мест
Мужчина обокрал жительницу Тверской области, проникнув в квартиру под предлогом проверки прибора учета воды
Первоапрельская шутка от погоды: Тверскую область завалило снегом
В Тверской области молодая девушка попала под автомобиль находясь на тротуаре
1300 юношей из Тверской области отправятся на военную службу в весенний призыв
Тверские спортсмены завоевали несколько комплектов медалей на чемпионате по чирлидингу в Минске
В колонию отправится гражданин Киргизии за сделанную в Твери "закладку"
Подробности аварии на трассе М-10 под Тверью: "Land Cruiser" после столкновения с фурой раскидало по всем полосам
В Тверской области мотоциклист протаранил металлическое ограждение
Рецидивист ночью зашел в чужую квартиру в Тверской области и похитил телефон
Ушла из жизни выдающаяся спортсменка и тверской тренер Ремма Меньшова
Двое мужчин погибли во время пожара в Тверской области
"Тотальный диктант" в 2019 году пройдет в Твери в седьмой раз
В Тверской области опять будет ветрено
В Заволжском и Пролетарском районах Твери запланированы ежедневные отключения света в домах