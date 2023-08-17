Почему опасно покупать привозной мёд, пояснил пчеловод из Твери

Мёд - удивительный продукт! Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

14 августа отмечается Медовый Спас. Освящать в этот день мёд нового урожая в храмах - вековая традиция. А у пчеловодов после него наступает пора широкой распродажи мёда нового сбора.

«КП»-Тверь» узнала, как этим летом с урожаем у пасечников, выросли ли за год цены на мёд, как его хранить и проверять качество и почему тверской медок лучше привозного.

УРОЖАЙ СРЕДНЕНЬКИЙ

Прошлый год выдался очень медоносным.Тогда с семьи (группы пчёл в одном действующем улье) собирали до 40 кг и больше мёда.

Урожай мёда-2023 один из самых опытных пчеловодов региона, учёный-агроном Леонид Кульматов, назвал средненьким. Мол, он сам и другие пасечники с семьи при самых хороших раскладах собирают около 20-25 кг.

- Но справедливости ради надо сказать, что часть мёда ещё должна дозреть, не весь откачали, так что реальные итоги подведём в начале сентября, - уточнил Леонид Кульматов.

Сота с пчелами-медоносицами. Фото: VK/Евгений Архипов

Для хорошего урожая мёда надо, чтобы погода в сезон цветения цветов была тёплая, примерно градусов 25, максимум до +30, не больше.

- Потому что, когда жарища, пчёлам приходится охлаждать улей, а как они это делают? Всей семьёй выстраиваются и дружно, в лад машут крылышками. Соответственно сил и времени у пчёл на сбор нектара остаётся меньше. Также для хорошего урожая нужны периодические дожди,чтобы соцветия не сохли,и солнышко, - пояснил пчеловод.

Евгений Архипов, у которого пасека примерно на 179 ульев в Калининском районе, сказал так:

- Сейчас - в процессе отбор и откачка мёда, но уже можно сказать, что это однозначно один из самых неурожайных годов.

ЦЕНЫ

В этом году тверские пчеловоды продают мёд по 800-950 рублей за литр. За год медок немного подрос в цене. В прошлом году цены были поменьше: 700-800 рублей за литр.

ГДЕ КУПИТЬ

Мёд свежего урожая можно купить как у самих пасечников, адреса которых легко найти в интернете, так и на различных сельскохозяйственных ярмарках в той же Твери и окрестностях.

19 августа в Твери пройдет гастрофэст «Вкус Верхневолжья» (место проведения - ландшафтный парк «Тьмака») - там тоже можно закупиться медком.

ПОЧЕМУ ТВЕРСКОЙ МЁД ЛУЧШЕ

Пчеловоды советуют брать мёд, собранный в своей области.

- Вот, к примеру, в южных регионах немало пасек, но мёд из северных областей, в том числе из нашей, лучше по качеству и полезнее:в нём больше специального фермента - диастазы, - говорит Леонид Кульматов.

Исследования показали, что в более северных регионах в перемещениях от одной порции нектара до другой участвует больше пчёл, дополнительно насыщая нектар ферментами, чем в южных частях страны.

Мёд, кстати, можно и с огурцами лопать. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

При этом пчеловод обратил внимание ещё на один момент:

- Мёд с Алтая, Башкирии, который у нас продают, спору нет, отличного качества. Но есть ли гарантия, что к нам его доставляют таким же? Во-первых, каковы условия перевозки? Во-вторых,перепродавцы-скупщики ради выгоды могут его и разбавлять, бодяжить.

В Верхневолжье немало мест с разнотравьем, где после сбора нектара пчёлами получается качественный и очень полезный полифлорный мёд. У него и самого пасека в таком месте.

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы мёд сохранил свой вкус надолго, его нужно правильно хранить: в плотно закрытой банке и в тёмном, защищённом от солнечных лучей месте. Предпочтительная температура - от 0 до 10 градусов тепла.

Качество меда можно проверить так:

"Тщательно перемешать мёд ложкой, затем вытащить и повращать ею. Хороший, зрелый мёд будет «наматываться» на ложку в виде нити и при стекании немного прерываться.

Также,если капнуть хороший мёд на бумагу, не должно остаться мокрого следа и растекания.

А ещё, если настоящий мёд попадёт на кожу, его можно не смывать, а втирать: он впитывается.

Ну и, в конце концов, качественный мёд имеет приятный, сладкий вкус и слегка раздражает слизистую оболочку рта".

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Леонид Кульматов поделился с нами несколькими интересными фактами про мёд:

- чтобы собрать нектар на 1 кг мёда, пчёлам приходится посетить 10 млн цветов;

- чтобы собрать нектар на 1 кг мёда, пчёлы покрывают расстояние, равное примерно 10 оборотам вокруг экватора Земли;

- мёд обладает антисептическими и антибактериальными свойствами;

- раньше (в отсутствие холодильников) мясо и другие скоропортящиеся продукты заливали мёдом, и они сохраняли свою свежесть в течение нескольких недель и даже месяцев;

- после смерти Александра Македонского его тело залили мёдом и спустя весьма долгое время доставили из Индии в Александрию на захоронение нисколько не разложившимся.