Жители Тверской области стали есть меньше мёда

Потребление мёда жителями Тверской области снизилось.
Фото: Рамиль ГАЛИ
В праздник, именуемый Медовым спасом, Тверьстат представил медовую статистику региона за прошлый год.
Для пчеловодов Тверской области 2022 год сложился удачно. Производство товарного мёда хозяйствами всех категорий превысило 300 тонн, это на 9% больше, чем годом ранее. Вырос и средний сбор мёда от одной пчелосемьи. Если в 2021 году он составлял 15,6 кг, то в 2022 году достиг 17,5 кг.
При этом потребление мёда жителями Тверской области снизилось.
"По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств каждый житель нашего региона потребил в 2022 году около 0,5 мёда. Это почти на 30% меньше, чем годом ранее", - уточняют в Тверьстате.