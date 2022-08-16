Урожай хороший, цены почти прошлогодние: Мёд у тверских пчеловодов если и подорожал, то незначительно

Мёд и вкусен, и полезен, но не всем. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

После Медового спаса традиционно начинается широкая продажа мёда нового сбора. «КП»-Тверь» решила узнать, как этим летом с урожаем у пчеловодов в Верхневолжье, каковы нынче цены на мёд, как его хранить и проверять качество.

У нас в Твери, как оказалось, немало магазинов, торгующих мёдом, правда, всё больше привозным из других регионов. Свои же, родные пасечники в магазинах не выставляются, а активно продают мёд при помощи интернета, размещая объявления по различным сетям, а также ставят свои палатки и торгуют на специализированных ярмарках и рынках.

- Я почти каждый выходной езжу на рынки, по ярмаркам, также сбываем по различным магазинчикам с фермерской продукцией. Вот в эти выходные моя палатка с мёдом будет стоять на гастрономическом фестивале «Верхневолжье». Также ждём в начале сентября фестиваль тверского мёда. Он обычно проходит на Тверской площади в областном центре, - рассказал нам пчеловод Евгений Архипов.

У него большая пасека - около 180 ульев - в Калининском районе.

Также мы пообщались с пасечниками Антоном Одинцовым (у него несколько пасек в Старицком районе) и Алексеем (фамилию не назвал, у него пасека под Тверью в Калининском районе).

Пасека - дело особое. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Цена 2022 года

Как рассказали нам пчеловоды Евгений и Антон, они цены на мёд по сравнению с прошлым годом пока не повышали. За один литр мёда (разнотравье) первый берёт 800 рублей, а при самовывозе с пасеки - 700 рублей. Второй литр продаёт за 700 рублей. Практически каждые выходные торгует на рынке в Химинституте.

Алексей цену всё-таки на 100 рублей повысил: продаёт теперь по 900 рублей за литр.

Однако в интернете встречаются объявления от пасечников региона о продаже мёда и по 1000 рублей за литр.

Мы прикинули, сколько стоит мёд в Твери в торговых точках. В магазине на улице Радищева цены разные. Мёд там в основном с Алтая. Липовый (он особенно полезен при простуде) в стеклянной банке 700 граммов - 795 рублей (тут не лишне напомнить, что в 1 литр меда - это примерно 1400-1500 грамм в зависимости от густоты продукта). Высокогорный цветочный алтайский - 500 граммов за 705 рублей.

Ещё в одном специализированном магазине на улице Горького есть мёд (разнотравье) из Бежецкого района. Килограмм нашего цветочного мёда там можно купить аж за 550 рублей. Алтайский подороже: килограмм мёда из разнотравья - 650 рублей.

Каков урожай

Все пчеловоды как один сказали, что в этом году урожай мёда лучше, чем в 2021-м.

Так, и Евгений, и Антон прямо отметили, что этот год вообще удивительно медоносным получился.

Евгений в прошлом году собрал со своей большой пасеки четыре тонны мёда. В этом году он в июле практически не собирал, начал в августе и ещё продолжает. По его оценке, соберёт больше 5 тонн.

Антон выразился более детально: если в прошлом году он с одного улья собирал плюс минус 25 кг, то в этом - строго больше 40 кг. Ощутимая разница, однако.

Они пояснили, что причина в том, что июнь и июль выдались тёплыми, а порой и жаркими, но при этом было достаточно дождей - соцветия не засыхали.

Как хранить

Все пчеловоды советуют хранить мёд при невысокой комнатной температуре до 20 градусов. Ни в коем случае не нужно ставить тару с мёдом на солнце, лучше в тёмное место.

В холод, к примеру в холодильник, также не стоит ставить: мёд там быстрее кристаллизуется, тогда как при комнатной температуре он остаётся мягким.

Главное же при хранении мёда - тара должна быть плотно закрыта! При этом, по мнению Евгения Архипова, не важно, стеклянная она или пластиковая. Антон, напротив, всё-таки посоветовал хранить мёд в стекле.

Мёд также можно хранить в деревянных горшочках. Но опять же помните о герметичности крышек.

Срок годности мёда - примерно два года, потом он начинает терять полезные качества. Хотя археологи находили мёд, который хранился тысячелетие и не потерял своих свойств.

Как проверить качество мёда при покупке

Известно несколько методов.

Ещё в прошлом году один пчеловод-профессионал из Максатихинского района дал нам такой совет:

«Нужно тщательно перемешать мёд ложкой, затем вытащить и повращать ею. Хороший, зрелый мёд будет наматываться на ложку в виде нити и при стекании немного прерываться. Незрелый мёд содержит больше воды, поэтому не способен наматываться на ложку и сразу же стекает тонким непрерывным ручейком».

Также легко проверить мёд на зрелость и качество, капнув его на газету или простую бумагу. При хорошей консистенции не должно остаться мокрого следа и растекания медового круга.

Некоторые люди используют для проверки химический карандаш. Суть такова: надо капнуть мёд на руку и немного размазать толстым слоем на коже, затем опустить грифель химического карандаша в слой мёда и провести линию по коже. Разбавленный сиропом мёд имеет большее содержание воды, и в таком случае, как правило, останется след от карандаша.

Антон Одинцов на вопрос о проверке качества ответил однозначно: «Я советую просто-напросто покупать мёд у пчеловодов, у которых есть пасека, которых вы знаете либо знают уже другие покупатели».